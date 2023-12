Nueva modalidad de robo: un mensaje de “suspensión de su cuenta de Netflix”

Netflix es la plataforma de video más usada a nivel mundial. Foto: EFE - NEIL HALL

En los últimos meses, se detectó una nueva modalidad de fraude dirigido a los clientes de Netflix. Como parte de la estafa relacionada con la plataforma, los ladrones utilizan mensajes de texto falsos que suelen ser bastante convincentes, ya que utilizan el nombre de la marca.

Si bien algunos de los estafadores son responsables de extraer la información personal de los clientes existentes, otros han sido utilizados para robar información relacionada con los pagos. Este es el modus operandi de la estafa en curso.

El contenido del mensaje es sobre una supuesta suspensión de su cuentan tras estar en mora con la suscripción mensual. Los estafadores incluso proporcionaron un enlace donde los usuarios podían hacer clic y realizar el pago. Sin embargo, el enlace le llevará a un sitio web malicioso con la intención de robar su información.

El mensaje de robo, falso

“Netflix servicio suspendido ha ocurrido un error al procesar su último pago, es necesario actualizar su información en https://.netflixservice.net/”, o “Informa NETFLIX.com que su cuenta Está Suspendida debido a que su último pago caducó, use un medio de pago válido para activar aquí: https://netflixvalidacion.net/”, suelen ser los mensajes más comunes.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude?

La estafa de pagos de Netflix es reciente y podría perder fuerza en algunos días, a medida que más personas se enteren de esta. Las siguientes son algunas de las medidas que puede tomar para protegerse de este tipo de estafas:

Aplicaciones verificadas

Es fundamental que utilice solamente aplicaciones verificadas en su teléfono inteligente o computadora, que hoy en día contienen mucha información personal. Puede comprobar en la tienda la autenticidad de la aplicación e instalarla.

Conexión segura

Asegúrese siempre de acceder a sitios web y aplicaciones desde redes seguras que tengan medidas de seguridad adecuadas. Es recomendable evitar redes públicas abiertas o redes Wi-Fi gratuitas, ya que podrían ser utilizadas por personas malintencionadas.

No comparta información personal

Este es un requisito relevante para el uso de servicios y aplicaciones en línea. Bajo ninguna circunstancia debe compartir su información personal con nadie. Muchos estafadores se hacen pasar por funcionarios bancarios o representantes de instituciones financieras e intentan robar sus datos.

Tenga cuidado al utilizar métodos de pago

Si utiliza métodos de pago en línea, asegúrese de utilizar contraseñas seguras y opte por la autenticación de dos factores para el pago. No comparta sus números de cuenta y, en lo posible, no utilice terceros para hacer sus pagos.

No responda a correos o mensajes de texto sospechosos

Si algo no le parece confiable, un correo electrónico o un mensaje de texto, lo más probable es que no lo sea. Si sospecha de algún mensaje de este tipo, no los responda. En cualquier caso, podría ser una buena idea comprobar el remitente del mensaje. Los estafadores están encontrando nuevas formas de parecer lo más auténticos posible, en un intento por robar información personal y bancaria.