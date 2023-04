Petro rompe lazos, juicio de Trump, seguridad en Bogotá y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Presidente Petro rompe lazos

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció anoche que la coalición política pactada como mayoría ha terminado. El trino llegó después de que el mandatario le pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial. “Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia”, aseguró Petro cuando se dirigió al país. “Necesitamos un Gobierno que trabaje de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde, que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demanden en lo rural. No podemos esperar más”.

De acuerdo con el presidente, termina con la conformación actual de la coalición de gobierno “por decisión de unos presidentes de los partidos. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, dijo en referencia al anuncio del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, sobre sancionar a los congresistas del partido que voten a favor de la reforma a la salud del Gobierno

🔴 Conversatorio sobre la seguridad de Bogotá, en la Feria del Libro

Ante la creciente percepción de inseguridad en la capital, que se ubica en 77 %, y el repunte de algunos delitos como el homicidio y los hurtos a personas en lo corrido de 2023, rondan varias preguntas: ¿en qué se ha fallado en la estrategia de seguridad? ¿Qué hacer para mejorar el panorama? ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía y lograr que se sienta segura? Estos serán algunos de los temas que se tratarán en el conversatorio “¿Por qué la gente no se siente segura en Bogotá? Desconexión entre las cifras y la percepción”, que realizará El Espectador, en el que estarán el general (r) Óscar Gómez Heredia, secretario distrital de Seguridad; César Andrés Restrepo, director de Seguridad Urbana de Probogotá, y Juanita Durán Vélez, socia fundadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal e investigadora. El encuentro será a partir de las 5:00 de la tarde, en el estand 1409, pabellón 17 de Corferias, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

🔴 Integración Viva-Avianca

La Aerocivil dejó en firme la integración entre Viva y Avianca mediante una resolución en la que impone condicionamientos para proteger la competencia en el mercado aéreo.

En la pasada decisión, Avianca elevó algunos comentarios sobre estas condiciones que, según la aerolínea, no hacían viable la operación de Viva.

Por esto se espera que este miércoles Avianca se pronuncie en el sentido de si acepta o no los condicionamientos impuestos en su decisión final por la Aeronáutica Civil y, si lo hace, se solucionaría, por fin, el futuro de Viva, que lleva dos meses sin volar.

🔴 Condenados, de centros de detención a centros penitenciarios

Por intervención de la Corte Constitucional, el INPEC dispuso el traslado de personas condenadas, que se encuentran recluidos en Centros de Detención Transitoria, como Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Traslado por Protección (CTP) o estaciones de Policía, a Centros Penitenciarios, que están bajo su custodia. Se espera que los traslados se puedan hacer efectivos durante los próximos días. Solo en establecimientos de este tipo en Bogotá se contabilizan al rededor de 400 reclusos.

🔴 Arrancó el juicio contra Donald Trump por violación

La defensa de la escritora y experiodista E. Jean Carroll acusó este martes a Donald Trump de haberla violado en los años 90, en el inicio del juicio en el que los abogados del magnate la describieron como una fabuladora ávida de dinero y fama.

Más de 25 años después de los hechos, nueve jurados tendrán que decantarse por una de las dos versiones opuestas al término de una o dos semanas de mediático juicio para Trump, que a sus 76 años está en plena campaña para llegar de nuevo a la Casa Blanca en los comicios de 2024.

La experiodista mantuvo el silencio durante 20 años por miedo a que un hombre poderoso pudiera destruir su reputación, pero en la estela del movimiento #Metoo decidió contarlo en un libro en 2019.

🔴 Presentan “Mi Aula”, una herramienta de la Unesco para reforzar lo que se estudia en los colegios

Hoy se presenta la herramienta virtual “Mi Aula”, una iniciativa de la Unesco y YouTube que busca apoyar el aprendizaje de los estudiantes colombianos de educación secundaria y media. Este canal de YouTube cuenta con los contenidos que se abordan en cada materia por año escolar, como matemáticas, física, geografía, historia, inglés, entre otros. Cada temática es explicada por especialistas. La herramienta también está destinada para los profesores, quienes podrán encontrar contenidos seleccionados por expertos, que pueden integrar en las clases. La presentación de “Mi Aula” será a las 9:30 a.m. en las Oficinas de Google Colombia.

🔴 Arsenal se juega el título de la Premier League

Con cinco puntos de ventaja, pero con dos partidos jugados más que su perseguidor, el líder Arsenal llega este miércoles en un momento muy frágil a la casa de Manchester City, en la 33ª jornada de Premier League. Tras empatar 2-2 contra Liverpool y West Ham, dos partidos que llegó a ir dominando 2-0, Arsenal volvió a dejar dos puntos ante el colista Southampton (3-3) en un momento crucial de la temporada. Solo una victoria en el Etihad volvería a dar a los londinenses, cuyo último título se remonta a 2004, la opción de depender de sí mismos. Incluso con ocho puntos de ventaja, el City mantendría dos partidos menos y un calendario más fácil. Como consecuencia, la web de estadística Opta tan solo da un 22% de posibilidades a Arsenal de ser campeón, mucho menor que el 55% que tenía hace dos semanas. El City llega a este duelo invicto en sus últimos 16 partidos entre todas las competiciones incluidas, y enlaza ocho victorias y un empate en el campeonato inglés.

🔴 Barcelona, a un paso del título

Barcelona visita este miércoles a Rayo Vallecano, de Radamel Falcao, en la 31ª jornada de Liga para dar un paso más hacia el título. El equipo dirigido por Xavi Hernández llega afianzado en el liderato liguero tras su victoria sobre el Atlético de Madrid el domingo (1-0) y la derrota de este martes del Madrid ante Girona por 4-2. Los azulgranas ven cada vez más cerca el título con sus once puntos de ventaja sobre Real Madrid, a falta de ocho jornadas para el final del campeonato. “Hemos dado otro paso hacia el título. El panorama es ilusionante, pero no hay nada hecho”, advirtió el técnico azulgrana, Xavi Hernández. Este miércoles se enfrentará a un Rayo, asentado en el medio de la tabla, que todavía sueña con alcanzar los puestos europeos, que tiene a siete puntos.

🔴 Santa Fe visita al líder de la Liga BetPlay

Continúa la decimosexta jornada de la Liga BetPlay, que comenzó ayer. El partido más atractivo del día lo protagoniza Águilas Doradas, el líder, que recibe, desde las 6:20 p.m. en Rionegro, a un Santa Fe en buena racha. El león, que viene de triunfar en la Sudamericana y de golear a Bucaramanga en la fecha pasada, buscará seguir en los ocho con una victoria, mientras que los antioqueños quieren asegurar su cupo anticipado en las finales. Por otro lado, Atlético Nacional, a las 8:30 p.m., volverá al Atanasio para jugar con Unión Magdalena. Los otros partidos del día serán: Once Caldas vs. Chicó (2:00 p.m.) y Tolima vs. Jaguares (4:10 p.m.).