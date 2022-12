Plazo para el salario mínimo, sentencia en caso Santrich y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Habrá acuerdo sobre el salario mínimo?

Se vence el primer plazo para que la mesa de concertación acuerde de cuánto será el incremento del salario mínimo para 2023. De entrada, se sabe que no estará por debajo de la suma de la inflación para noviembre, que fue del 12,53 %, y de la productividad, que fue del 1,24 %. Ambos suman 13,77 %, que sería el mínimo incremento. Mientras que el máximo es el propuesto por las centrales obreras, que es del 20 %. Por su lado, los empresarios buscan bajar la negociación, pero todavía no dan a conocer su propuesta. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? El presidente Gustavo Petro asignaría el valor de dicho incremento, pero la mesa de concertación todavía tiene toda la jornada de hoy para continuar con la discusión.

🔴 Proyectos claves, aprobados en su primera vuelta

Regular el cannabis, crear el Ministerio de la Igualdad (una iniciativa del Gobierno), crear la jurisdicción agraria y rural, y establecer al campesinado como sujeto de derechos salieron invictos en su primer round en el Congreso de la República. Como son proyectos de acto legislativo, requieren ocho debates, es decir, dos vueltas en el Congreso. Así las cosas, durante esta última semana de sesiones ordinarias, las propuestas mencionadas fueron aprobadas y conciliadas en su cuarto debate, en plenaria de la Cámara, y en febrero empezarán a surtir sus últimos cuatro debates (para un total de ocho) para convertirse en leyes. Este jueves se espera que la Cámara vote la conciliación de la recién aprobada reforma política para que esta iniciativa se una al grupo de los proyectos aprobados en primera vuelta.

🔴 Todo indica que no habrá sesiones extras en el Congreso

Las sesiones ordinarias del Congreso de la República terminan el próximo viernes, 16 de diciembre. Aunque es común que el ministro del Interior anuncie que el Legislativo trabajará después de esa fecha en sesiones extraordinarias para discutir proyectos urgentes para el Gobierno, en los corrillos políticos se escucha decir que el Congreso estaría legislando hasta este jueves. Las extras se dejarían para febrero, para que los parlamentarios debatan el Plan Nacional de Desarrollo.

🔴 La confusión sobre los gestores de paz

El miércoles, 14 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció que 100.000 jóvenes serán gestores de paz y que recibirán un salario de un millón de pesos para que estudien y se alejen de las garras de los grupos criminales. Las críticas empezaron a lloverle por parte de la oposición porque cuestionaron que el Ejecutivo promoviera retribuciones económicas a capturados durante las protestas de 2021, que ahora busca liberar. Ante esto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que los gestores de paz con salario “no tienen nada que ver con primeras líneas (...) No tiene ninguna relación con el decreto 2422 del 2022, por medio del cual se estudiará la liberación caso a caso de los jóvenes capturados en el marco de la protesta social”, explicó.

🔴 Sentencia del socio de Santrich en EE. UU.

Este jueves recibirá sentencia Fabio Younes, señalado por la justicia de Estados Unidos de asociarse con el difunto disidente de las Farc Jesús Santrich para enviar cocaína a ese país. El Departamento de Justicia ha pedido una “condena ejemplar” para Younes, luego de que hasta el presidente Gustavo Petro se refiriera a este proceso como un “entrampamiento”. Younes, de 72 años, se desempeñaba como consultor internacional y era el fundador de la firma Fabio Younes & Asociados S. A. S. cuando fue capturado en abril de 2018 en el mismo operativo que Santrich. El empresario está reseñado en el indictment (acusación formal) que presentó un gran jurado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York como un supuesto miembro de las extintas Farc, junto con otro de los capturados: Armando Gómez España.

🔴 Así va la Cop15: empiezan a llegar los ministros de ambiente del mundo

Este jueves comienza el segmento de alto nivel en la COP15, la conferencia de biodiversidad más importante de la década. Los ministros, viceministros y delegados ambientales llegarán a Montreal a destrabar las negociaciones para redactar el nuevo acuerdo para proteger la biodiversidad. Personas cercanas a las negociaciones han dicho que están en un punto de inflexión, pues varios temas, como la financiación para proteger la biodiversidad y la meta 30x30, aún generan discusiones entre las delegaciones. En particular, el debate sobre cómo destinar plata para la biodiversidad ha generado tensiones entre los países “desarrollados” y “en desarrollo”. En la madrugada del 13 de diciembre, un grupo de países, incluyendo a Colombia, se levantó de la mesa de negociaciones después de que representantes de la Unión Europea, Canadá, Suiza, entre otros, dijeran que no están dispuestos a discutir la creación de un nuevo fondo global para financiar la protección de biodiversidad durante esta COP.

🔴 El Ministerio de Educación anunció $1,2 billones para el PAE en 2023

El Gobierno asignó un presupuesto de $1,2 billones para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2023, $103 mil millones más que el año pasado. Además, el Ministerio señaló que las entidades territoriales que iniciaron oportunamente sus procesos de planeación y contratación para el PAE 2023, y si además sostuvieron sus coberturas en 2022, “recibirán, como mínimo, de parte de la nación, los mismos recursos que les fueron adjudicados para el presente año”, siguiendo con la Ley 2167 de 2021. Entre los retos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender, UAPA) para el próximo año se incluye definir esquemas para promover la transparencia en los procesos de contratación de este programa.

🔴 Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE

Los líderes de la Unión Europea abordarán este jueves, en su última cumbre del año, la forma de responder a los altos precios de la energía y sus consecuencias para hogares y economía, así como el apoyo a Ucrania en medio de los ataques a las infraestructuras críticas por parte de Rusia, entre otros temas. La reunión, de un solo día, incluirá también un debate sobre seguridad y defensa en la que los líderes pasarán revista a los esfuerzos para impulsar las capacidades europeas y un debate estratégico sobre las relaciones trasatlánticas.

🔴 Listos para los 40 años del Nobel de Gabo en la Biblioteca Nacional

Este viernes se inaugura “Gabo: 40 años del Nobel en la Biblioteca Nacional de Colombia”. La exposición cuenta con los objetos que recibió Gabriel García Márquez en 1982 como parte de su Premio Nobel de Literatura y estará abierta desde el 16 de diciembre en la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Se trata de la medalla de oro y el diploma que les entregan a los laureados. También se podrá ver la máquina de escribir en la que creó Cien años de soledad.