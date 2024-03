Matrimonios que no tienen sexo: ¿por qué siguen juntos?

Los expertos en el tema dicen que el síndrome del Matrimonio no Consumado (NMC) tiene solución, pero las parejas deben decidirse a hablar. Foto: Alex Green en Pexels

Francisco y Marta tuvieron un noviazgo como muchos: después de unos años de conocerse, los besos subieron de intensidad, al igual que las caricias. Sin embargo, nunca tuvieron relaciones sexuales porque los dos decían estar convencidos de que lo mejor debía llegar luego de la bendición. Ninguno confesó el temor que el sexo le provocaba, por miedo a perder a su compañero. Pensaban, según cuentan, “que en el matrimonio todo se iba a arreglar”. Hoy llevan más de quince años de casados y la situación se volvió rutina. En todo ese tiempo de convivencia, Francisco y Marta no han tenido relaciones sexuales. Dicen tener una intimidad sana, pues comparten juegos, caricias... pero la relación sexual no se consuma.

El caso, que ellos no se atrevían a contarle a nadie porque calificaban como “extraña”, llegó al consultorio del psicólogo porque Marta, que ya ronda los 40 años, quiere tener hijos. Según una investigación del Centro Médico de Sexología y Psiquiatría de Argentina, este problema se presenta en el 2% de las parejas. El director del centro, Adrián Sapetti, explicaba que “son personas casadas, en unión libre o novios que no pueden realizar el coito durante mucho tiempo”.

La creadora de Down to There, una página web que promueve hablar de sexo sin prejuicios, ha abordado este tema recientemente. Se llama Pam Cost y es psicóloga clínica. Explica la experta que no es cuestión de hombres (a los que siempre exigimos estar dispuestos para el sexo) o de mujeres (a las que se les atribuye inventar dolores para evitar el sexo o fingen orgasmos).

Explica en su página que este problema suele presentarse con el paso de los años, no tanto al comienzo como el caso de Marta y Francisco. “El sexo siempre suele ser más fácil al comienzo de una relación, pero cuando pasan los años y ese enamoramiento se transforma, el deseo se puede desvanecer; también hechos como enfermedades, embarazos, trastornos mentales pueden influir en las ganas de tener intimidad con la pareja. “Una buena conversación sobre sexo podría ayudar a las parejas, pero no sabemos cómo abordar una charla de estas”, explica.

Le puede interesar: Ginecología estética: cinco cosas que debe saber

Sapetti señalaba en su página www.sexovida.com que estas parejas se las arreglan para no contar su problema. Incluso hay algunas que han llegado a concebir hijos “porque el hombre eyacula en la entrada vaginal y el parto se hace por cesárea”. Pero a Marta este método no le funcionó y luego de varios intentos y de que sus posibilidades para ser madre se están yendo con el paso de los años, decidió pedir ayuda.

“La aparente normalidad de estas uniones se rompe cuando alguno de los dos quiere tener hijos (generalmente es la mujer) y tiene que buscar ayuda, o aparece una tercera persona con la que sí pueden tener sexo”, explica Carmen Sora, sexóloga chilena.

Pam Cost señaló en una entrevista con la revista GQ que se puede tener un matrimonio exitoso y feliz sin tener sexto. “Tampoco es necesario tener sexo para que sea un matrimonio”.

Y agrega, “puede pasar que una persona descubra que es asexual una vez se ha casado. O los dos miembros de la pareja y tengan intereses que vayan más allá de tener esa intimidad sexual. Si una de las dos lo es, y la otra lo acepta, se puede tener una buena relación. De nuevo, la clave, siempre, es hablar sobre las expectativas de cada uno”.

Sin sexo en los últimos seis meses

La experta Kimberly Panganiban, LMFT explica en la página choosingtherapy que muchas personas que tienen relaciones sin sexo afirman sentirse muy solas con el problema. “Sin embargo, se estima que el 15% de las parejas casadas no han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses a un año”.

Cita Panganiban que, el Dr. Robert Epstein, calculaba que entre el 10% y el 20% de las relaciones románticas en Estados Unidos son asexuadas, lo que representa aproximadamente 40 millones de personas. En otras palabras, un matrimonio sin sexo, no es una anormalidad. En este caso puede haber múltiples causas, como enfermedades mentales, situaciones como la pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido, la falta de comunicación, cambios hormonales, entre otras.

Vaginismo, impotencia y más causas del matrimonio no consumado

El matrimonio no consumado (MNC), como se conoce esta situación, si bien tiene causas parecidas como: el vaginismo (dolor en el momento de la penetración), eyaculación precoz o impotencia, suele ser una situación especial.

El psicólogo Javier Medina explica que muchas mujeres evitan a sus parejas porque piensan que habrá mucho dolor en la relación y aclara que en el caso del MNC, también hay razones psicológicas. “Aquí se pueden encontrar antecedentes de abuso, miedos y traumas. También personalidades obsesivas, angustia y hasta depresión que hacen que muchas personas desarrollen una ausencia de deseo”, agrega.

Se puede presentar en parejas de todas las edades que desarrollan una especie de complicidad que hace que duren juntos mucho tiempo, incluso se dedican a desarrollar otros aspectos de la relación como la economía, las relaciones sociales intensas, viajes, compras, familia… “Están unidos en el problema y existe amor entre ellos. Es una relación compleja porque hay conciencia de la falla, por eso deciden permanecer unidos. Es diferente al caso del hombre que tiene una amante y ya no vuelve a tocar a su mujer, o cuando ella se consigue un gran amante y se enamora de él y le corta los servicios a su pareja”, explica Sora.

Además: Cinco consejos para que disfrutes más de tu salud sexual

Gerardo González, sexólogo, dice que el problema en Colombia es más común de lo que se cree, pero las parejas no recurren a pedir ayuda. “Prefieren callar por la condena social, ¡que alguien no pueda tener sexo es insólito!, más aún en una sociedad tan genitalizada”.

Los expertos en el tema dicen que el síndrome del Matrimonio no Consumado (NMC) tiene solución, pero las parejas deben decidirse a hablar. “Con psicólogos, sexólogos y ginecólogos o urólogos se puede solucionar. Hay medicamentos para quitar los miedos y fobias y terapias para aprender a tener sexo”, señala un estudio del Centro de Educación, Terapia e Investigación en sexualidad (Cetis) en Buenos Aires, que sugiere que este tema debe empezar a investigarse porque los casos son frecuentes. El abogado Diego García señala que no consumar el matrimonio puede llevar a que se pida la nulidad de la unión no solo en lo civil, sino también a nivel religioso. “Es que la idea es llegar virgen al matrimonio, no permanecer así durante la duración de este”, dice.