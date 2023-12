“Porque no y punto”: Empleada de Tigo se negó a atender a cliente ¿Qué dijo Tigo?

La funcionaria de Tigo fue denunciada por medio de la cuenta de X "Denuncias Antioquia" Foto: Redes S

Por medio de redes sociales se filtró un video en el cual una funcionaria de la empresa Tigo le comenta a uno de sus clientes que no lo va a atender. La empleada radicada en la ciudad de Medellín le responde irrespetuosamente a un usuario el cual le preguntó por uno de los servicios de hogar que contrató. La respuesta que dio la asesora ha desatado varias reacciones al respecto.

Leer más: Macron llama polémica ley migratoria un “escudo necesario” para Francia

El video que fue publicado por la cuenta de X de Denuncias Antioquia, esta acompañado por un texto introductorio en el que dice: “Tengo video donde la asesora muy grosera dice que no presta el servicio. Le digo entonces para qué abren hoy y su reacción no fue la mejor de servicio al cliente. Sucedió centro comercial Premiun Plaza”.

Video de empleada de Tigo se niega a dar servicio

En el inicio del video se logra escuchar la voz de la funcionaria diciendo “Ya no te hablo nada más porque ya te lo dije, no voy a decir nada más”, mientras que la persona que está grabando insiste “¿Por qué no me atiende? Esta empresa es de hogar”. A lo cual la funcionara contestó “Porque no y punto”.

Le puede interesar: ONU: “no queda casi ni una gota de agua potable en Gaza”

El usuario insiste nuevamente y recalca que Tigo es una empresa de servicios del hogar, a lo cual la funcionaria respondió “¿Y?”, de forma grosera nuevamente, pero el afectado por el servicio volvió a preguntar “¿Por qué no me puede atender?”, a lo que la funcionaria contesta “porque hoy no se atienden sistemas de home”, entonces, el cliente le pregunta “¿Qué se atiende hoy? (...) ¿Para qué se abre el domingo si no pueden atender a los clientes?” a lo que no recibe ninguna respuesta.

Antes de finalizar la grabación, la persona que grababa le pregunta el nombre a la funcionaria, quien se niega de igual forma darle esa información.

Tengo video donde la asesora muy grosera dice que no prestan el servicio le digo entonces para que abren hoy y su reacción no fue la mejor de servicio al cliente. Sucedió centro comercial premiun plaza pic.twitter.com/9vRKVQTeLZ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 18, 2023

¿Qué respondió Tigo sobre el video?

Tigo en el área de servicio al cliente respondió diciendo que la actitud de la funcionaria no fue la adecuada y que llevará a cabo una investigación para posteriormente tomar una decisión con respecto a lo sucedido.