Programación de La Fonda para el cierre de la Feria de las Flores de Medellín

En plena Feria de las Flores, hay una fonda que no solo rescata las tradiciones paisas, sino que las transforma con música, estilo y emoción. Se trata de la fonda de Old Parr, ubicada en el parqueadero del Éxito de El Poblado, un lugar donde los visitantes se han encontrado para vivir una experiencia que mezcla humor, vallenato, salsa, reguetón, diseño local y gastronomía típica, todo bajo el mismo techo festivo.

Desde su apertura, este espacio ha sido más que una fonda: ha sido un homenaje vivo a nuestras raíces. Con El Social como anfitrión un referente de tradición y sabor paisa desde 1969 y una curaduría especial de emprendimientos en diversas categorías a cargo de La Plaza de Wein, Old Parr resignifica la fonda como un lugar de encuentro real, donde las costumbres florecen con nuevos códigos y la celebración fluye con orgullo.

Ya se vivieron dos noches memorables con artistas como Dálmata y Ñejo, quienes pusieron a cantar, bailar y brindar a todos con su flow urbano y sus letras inolvidables. Pero la fonda no se detiene: la agenda continúa con una programación que promete seguir emocionando.

Este 6 de agosto, la fiesta seguirá con djs invitados y un grupo de vallenato que pondrá el toque tradicional para gozar entre amigos y buena música.

El 7 de agosto, justo después del desfile de autos clásicos y antiguos, llega uno de los grandes del vallenato: Alex Manga, quien se tomará la tarima junto a djs y una agrupación de banda que le dará un giro inesperado a la noche.

El 8 de agosto será el turno del legendario Maelo Ruiz, quien llenará el ambiente de salsa y sentimiento, acompañado por Armez y djs invitados. El 9 de agosto, el vallenato volverá a ser protagonista con una noche encabezada por Nelson Velásquez, uno de los íconos del género en el país, acompañado por Luister, Armez, un grupo de vallenato y los beats de djs que prenderán la rumba.

Finalmente, el 10 de agosto, la fonda cerrará con broche de oro después del desfile de silleteros, con el gran remate oficial de la feria: artistas en vivo, grupos de vallenato y una mezcla de sonidos que invitan a celebrar la vida con carácter.