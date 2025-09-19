Prográmese con la Feria de Diseño de Medellín

Imagen de la muestra comercial de la Feria de Diseño de Medellín. / Cortesía Foto: @CERONFOCUS

La edición 12 de la Feria de Diseño Medellín powered by imm cologne se realiza en Plaza Mayor hasta este sábado 20 de septiembre y tiene como concepto El diseño generativo del bienestar".

Un concepto que pretende convertirse “en una perspectiva integral sobre cómo el diseño influye directamente en nuestro entorno, nuestras vidas, nuestra salud y nuestras emociones. Esta edición invita a reflexionar sobre la creación de entornos más humanos, saludables y conscientes”, explicaron los organizadores.

“El diseño para el bienestar no es una tendencia pasajera, sino una necesidad en la sociedad contemporánea. El diseño se ve, se habita, se toca, se respira. Esta edición parte de la necesidad de reconocer que cada objeto, espacio o decisión impacta directamente en cómo nos sentimos; es entonces, una invitación desde la sensibilidad, a experimentar el diseño como lo que realmente es, una herramienta para estar bien”, dijo Eddy Karmona, el cofundador de la feria.

El evento es un ecosistema que conecta y reúne la industria del diseño nacional e internacional en una plataforma comercial con 230 marcas.

En la muestra comercial podrá encontrar las novedades e innovaciones de más de 200 del diseño, en una exhibición que abarca productos y servicios nacionales e internacionales en categorías de mobiliario residencial y comercial, cocinas, arquitectura e interiorismo, iluminación y tecnología, bienestar y exteriores, además de decoración y complementos.

En la parte académica, se realizarán las Charlas Perpetuas x Bodega/Comfama (pabellón Amarillo) y Talks by Universidad EIA (pabellón Verde). Más de 45 ponentes y 39 encuentros, conferencias y paneles nacionales e internacionales hablarán de las tendencias, desafíos y oportunidades para el futuro del diseño.

Además, la feria contará con más de 35 eventos satélite que permitirán extender el evento por toda la ciudad.

Vale la pena mencionar que la Feria de Diseño Medellín powered by imm cologne surgió de una visión ambiciosa de sus fundadores, Eddy Karmona y Juana Montoya, ante la comprensión de la necesidad de un espacio dedicado al diseño en Medellín.

Esta edición, según los organizadores, “consolidará la presencia de Medellín como el HUB del diseño en Latinoamérica y El Caribe, generando oportunidades clave para el sector”.

Programación

Horarios: de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

¿Cuándo y dónde? Este viernes 19 y sábado 20 de septiembre en Plaza Mayor Medellín.

