¿Quién es Blanca Arroyo, diseñadora colombiana mencionada en escándalo de PDVSA?

Blanca Arroyo ha sido señalada por portales de noticias de Venezuela con el escándalo de corrupción en PDVSA. Ella rechaza esos señalamientos. Foto: Twitter-blancaarroyo

“Respeten yo no tengo nada que ver con eso. Respeto el dinero o los ingresos de cada persona, jamás pregunto nada. Yo trabajo y cuento con lo que tengo en mi bolsillo. El que está esperando que otro le pague, es el que está pendiente de lo que otro tiene. Jamás nadie puede decir que me dio o me pago algo, jamás, soy independiente desde que tengo 20 años, y he trabajado incansablemente, y todo el mundo lo sabe”, dijo en su cuenta de Instagram Blanca Arroyo, una diseñadora colombiana, a quien medios venezolanos vinculan con una red que desfalcó la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Desde hace una semana, el presidente Nicolás Maduro destapó que durante años se hicieron millonarios desvíos de fondos de la petrolera y que este escándalo vincula a altos funcionarios, hoy detenidos. Aunque no se han revelado cifras oficiales, reportes de prensa sitúan el desfalco en unos 3.000 millones de dólares. El diputado del chavismo Hernnam Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.

Le puede interesar: Escándalo por corrupción en Venezuela deja ya varios detenidos

Ya fueron detenidas 19 personas entre directivas y funcionarios vinculados con el caso. Entre ellas estaba Johana Torres, la única mujer de la red que ha sido señalada por las autoridades. De acuerdo con la prensa venezolana, Torres es la esposa del abogado Valmore Guevara, vinculado con grupos empresariales de Anzoátegui que fue detenido en el año señalado por lavado de dinero a través del restaurante El Patio VIP.

Torres, apodada por la prensa como la “muñeca del petróleo” también es modelo. En sus redes sociales hacía alarde de los lujos y la vida que llevaba. De acuerdo con la Fiscalía de Venezuela, Torres está acusada de “conformar una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”. Portales informativos en Venezuela dicen que Torres es dueña de lujosas mansiones en el país, aviones, carros y motos de alto cilindraje.

La relación con la diseñadora colombiana Blanca Arroyo se da por un video que Torres que las dos mujeres subieron a sus redes. En el video, filmado en Dubái, bailan al ritmo de la canción dinero de Jennifer López y se ven fajos de dólares y euros, además de lingotes de oro. “Yo quiero, yo quiero dinero”, dice la canción. Arroyo rechazó que ella esté vinculada con el escándalo de PDVSA y aseguró que su trabaja “es vestir a las mujeres, no andar chismoseando de dónde sacan la plata”.

Varios portales de Venezuela señalan este video para hablar de la supuesta vinculación de la diseñadora con la red de corrupción. Algo que Arroyo niega tajantemente.

¿Quién es Blanca Arroyo?

Es una diseñadora que nació en Córdoba pero se radicó en Cartagena de Indias hace muchos años. En 2011 abrió una boutique que lleva su mismo nombre y que está ubicada en la ciudad amurallada. De acuerdo con notas de prensa, su empresa también está en Venezuela y Panamá.

Estudio derecho pero su pasión fue siempre la moda. Tiene dos líneas de ropa: una de trajes de noche, con muchos adornos y transparencia, y otra de prêt-à-porter, batas casuales que vende en su tienda.

La respuesta de Blanca Arroyo

Esto es lo que dice la diseñadora en sus redes, a propósito de la supuesta relación con Torres y su vinculación con la corrupción en la estatal petrolera venezolana: “Respete, yo no tengo nada que ver con eso. Respeto el dinero o los ingresos de cada persona, jamás pregunto nada. Yo trabajo y cuento con lo que tengo en mi bolsillo. El que está esperando que otro le pague es el que está pendiente de lo que otro tiene. Jamás nadie puede decir que me dio o me pagó algo. ¡Jamás! Soy independiente desde que tengo 20 años y he trabajado incansablemente, y todo el mundo lo sabe. Si tengo para un café, me lo tomo; si no tengo... no. Jamás me he puesto ni siquiera una cosa prestada. Yo he tenido una excelente educación y estudio todos los días. Si tengo dinero, no hago escándalo; si no tengo, no me lamento. Ese es mi gran virtud. En pandemia, donde el 80% de todo mi dinero (fue) a los habitantes de la calle en la ciudad amurallada, todos los días repartía alimento y me encargué de la gente que quedó desprotegida y sin casa, sin pensar en mi futuro. Sola me levanté nuevamente. Lo he dado todo en mi trabajo y como persona. Regalé hasta mi cama, siempre he sido generosa y sin medida, por eso me va excelente, todo Colombia lo sabe, que doy al punto de quedar casi sin nada. Duélale a quien le duela. Yo trabajo incansablemente y hago con mi dinero lo que me de la gana. Lo que otro haga con su dinero, no es mi problema. Ando donde quiera y con quien quiera, siempre ha sido mi consejo para todos: trabajen y tengan lo suyo sin envidiar a nadie ni juzgar. Ocupen la mente, existe tanto por hacer, dejen el desocupe, aprendan un arte. Dejen de esperar tanto de los demás. Pido por favor a todos los medios de comunicación de Venezuela que me desvinculen, yo soy diseñadora, amo y respeto a mis amigas, que además son clientas, las atiendo a todas por igual. Mi trabajo es vestir a las mujeres, no andar chismoseando de dónde sacan la plata”.