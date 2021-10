Recomendaciones para ahorrar y mejorar sus finanzas

Ahorrar no es una consecuencia del azar, sino una decisión que se alimenta de la sensibilidad y disciplina de cada persona. Este instrumento es determinante para el bienestar financiero y el progreso de los hogares, por eso cada año se conmemora el Día Mundial del Ahorro el 31 de octubre.

Teniendo en cuenta que el ahorro es la vía para el desarrollo y el progreso de los colombianos, el Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, más allá de conmemorar una fecha anual, busca ser un Banco Amigo que promueva activamente este hábito en los ciudadanos, siendo un camino importante para afrontar eventos adversos e inesperados y alcanzar metas.

Tal como lo inspiró su fundador, el padre José María Campoamor S. J., quien en 1911 creó la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de Villa Javier, como un mecanismo idóneo para promover el ahorro como vehículo importante para el progreso de las familias obreras.

Hoy, 110 años después, el Banco Caja Social conserva su propósito original, ofreciendo diferentes mecanismos que impulsan el ahorro ya que tiene una connotación valiosa en el progreso de la sociedad y es fácilmente convertible en otro tipo de activos que apalancan el desarrollo, como educación, vivienda o creación de empresas.

Según la entidad, solamente cuatro o cinco hogares de cada diez ahorran en Colombia. La pregunta es, entonces, si es algo tan bueno y tiene tantos beneficios, ¿por qué no se ahorra? Y aquí la respuesta que parece más obvia no es la correcta. El ahorro no es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ahorrar es un hábito que, como cualquier otro, se construye independientemente de los ingresos.

Firme con el propósito y el interés genuino de acompañar permanentemente a sus más de 2,2 millones de clientes, el Banco Caja Social ofrece un amplio portafolio de productos y servicios para incentivar el ahorro y facilitar la bancarización de cualquier persona reiterando los servicios gratuitos de los que dispone, tales como: retiros en sus más de 750 cajeros automáticos propios y 2.700 cajeros de la red Servibanca; transferencias a otros bancos desde la página web y la App; su cuenta de ahorros ‘Cuentamiga’ cuya cuota de manejo y retiros ilimitados son gratis. Además, cuenta con un Bolsillo que les permite programar un ahorro mensual desde $5.000.

“Mi Ahorro, Mi Crédito”, es la materialización de cómo el Banco ha desarrollado soluciones únicas e innovadoras para facilitar el acceso a créditos para personas sin historial crediticio, mediante un ahorro inicial como primer paso para demostrar ese compromiso con la inclusión y el progreso. La Alcancía Amiga, que les permite a los usuarios ahorrar lo que puedan, cuando quieran, haciendo “recargas de ahorro” desde $1.000 pesos; entre otras.

Así las cosas, el Banco Caja Social, en conmemoración del Día Mundial del Ahorro, comparte seis recomendaciones para incentivar las finanzas sanas y responsables que traigan como resultado el bienestar y progreso:

1. Realice un presupuesto mensual: esta herramienta sirve para identificar sus ingresos y gastos y así determinar cuánto puede ahorrar.

2. Proyecte una meta de ahorro a plazos fijos y elija las herramientas adecuadas.

3. Destine una cuota mínima fija de ahorro apenas se registre el ingreso, no la deje para el final.

4. Controle los gastos hormiga o compras por impulso.

5. Cuando vaya a realizar compras haga una lista de gastos necesarios, así no comprará de más.

6. Ahorre en familia, es importante, enseñar a los hijos a ahorrar para cumplir sueños. Además, entre todos pueden ahorrar cuidando los recursos como el agua, la luz, haciendo buen uso de estos.

Es importante mencionar que el Banco también cuenta con el programa de Bienestar Financiero, cuyo principal objetivo es promover unas finanzas sanas y responsables. Tiene varias herramientas prácticas que facilitan el conocimiento y la importancia del ahorro, recomendaciones de seguridad, entre otros.

Para profundizar en el tema, el próximo 25 de octubre a las 6:00 de la tarde se realizará un Facebook Live para aprender temas de ahorro, sus ventajas y cómo esta herramienta es un aliado clave en el progreso y desarrollo de los colombianos.