Reforma a la salud, alerta de Amnistía Internacional y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Reforma a la salud: a la espera del último visto bueno de conservadores, liberales y la U

Tras la reunión de la noche del lunes en la Casa de Nariño, en la que según el ministro Alfonso Prada se alcanzó un acuerdo del 99 % sobre la reforma a la salud, aún se está a la espera de la posición que asumirán frente a ese proyecto los tres partidos tradicionales: Conservador, Liberal y la U. Delegados de las tres colectividades estuvieron presentes en el encuentro, pero no se pronunciarán hasta que se reúnan con el expresidente César Gaviria, cabeza del liberal, quien no estuvo presente en la reunión. Una vez se produzca el encuentro con el exmandatario, dichos partidos comunicarán su decisión en torno a si acompañan o no el proyecto del Gobierno para reformar el sistema de salud.

Lea: “Acuerdo sobre la reforma a la salud llega al 99%”: Prada, ministro del Interior.

🔴 Las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Colombia

Defensores de derechos humanos, en especial los que defienden la tierra y el medioambiente, siguieron en riesgo por amenazas y hostigamiento en Colombia en 2022, señaló Amnistía Internacional en su más reciente informe, en el que también alertó de la violencia a la que estuvieron sometidos excombatientes de las Farc, mujeres, pueblos indígenas y personas LGTBI.

Entre otros aspectos, en el “Informe 2022/23. La situación de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía resaltó que “continuaron los ataques contra los medios de comunicación y su personal”, lo que amenaza la libertad de expresión, a la vez que “se denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de autoridades del Estado”.

Algunos hitos alcanzados en 2022 fueron la reanudación de diálogos con la guerrilla del Eln, la despenalización del aborto, la apertura de un macrocaso en la JEP para investigar la violencia sexual, la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Le puede interesar: Migración, violencia a defensores y otras preocupaciones de Amnistía Internacional.

🔴 Foro de innovación e inclusión crediticia

Hoy, a las 7:30 a. m., el Ministerio de Hacienda, la Banca de las Oportunidades y el Grupo Bicentenario lanzarán la Estrategia de Inclusión Financiera Crediticia para la Economía Popular, un programa que potenciará el crecimiento productivo de cerca de 1,2 millones de personas, ofreciéndoles incentivos y beneficios para luchar contra los préstamos ilegales de los “gota a gota”.

El evento se realizará en el EAN Auditorio Orígenes, en Bogotá, y contará con la asistencia de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades; Jorge Castaño, superintendente Financiero de Colombia; Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo; y Cecilia López, ministra de Agricultura.

🔴 Jornada de manifestaciones

Dos movilizaciones de diferentes actores tienen lugar hoy en Bogotá: Sindicatos de repartidores de Rappi vuelven a las calles para exigir mejores condiciones laborales, entre esas, que se les pague la tarifa plena de domicilio y se les entregue la totalidad de las propinas. Las concentraciones se llevarán a cabo a inmediaciones del Parque Nacional. Asimismo, a las 9:00 a. m., en el SuperCADE de la carrera 30, se encontrarán docentes de Bogotá para marchar hacia la sede de la Secretaría de Educación y el Planetario Distrital, en la Carrera 7 con Calle 26. En estos puntos, esperan protestar contra las malas condiciones en las que, aseguran, trabajan, debido a la administración distrital.

Puede leer: Amnistía Internacional denuncia doble rasero de Occidente en la guerra de Ucrania.

🔴 Volodímir Zelenski pedirá una paz “justa y duradera”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pedirá ante la Cumbre de las Democracias, que se realizará de manera virtual, el final de la guerra en el oriente ucraniano. El jefe de Estado, que ha liderado la nación durante más de un año de guerra, se enfocará en buscar una paz “justa y duradera” con Vladímir Putin. La Cumbre, impulsada por Estados Unidos, estará integrada por otros países como Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. El encuentro será una reunión entre jefes de Estado y de Gobierno en que se discutirá cómo mejorar la calidad de la democracia en el mundo.

🔴 Continúa investigación sobre derrame de petróleo en Inglaterra

Tras la fuga de unos 200 barriles de fluido, incluido petróleo, en Poole Harbour, un gran puerto natural de Dorset, en el sur de Inglaterra, autoridades locales siguen investigando sobre las causas de la fuga y continúan con la limpieza del lugar. Según el último reporte de Comisionados del Puerto de Poole (PHC), quienes indicaron que la fuga no fue tan preocupante como inicialmente se pensó, quedaban “dos grupos” de petróleo en el puerto: en Poole Marina y en Ower Bay, cerca del origen de la fuga. Hay preocupaciones por el impacto de la fuga en la fauna de la zona, pues la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) informó que recibió reportes de aves “empetroladas” en los alrededores de la bahía el pasado lunes 27 de marzo.

🔴 Star Wars presenta una nueva serie para niños en Disney+

La serie original de animación Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi, la primera serie para preescolares de Star Wars, estrena en Disney+ el 4 de mayo de 2023. Lucasfilm presenta a modo de adelanto de la nueva serie el corto Conoce a los Jóvenes Jedi, donde el trío principal de jóvenes de la serie, Kai Brightstar, Lys Solay y Nubs, luchan juntos contra un droides de entrenamiento en el Templo Jedi del Planeta Tenoo.