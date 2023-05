Reforma pensional en el Congreso, EE. UU. define qué hacer con la deuda y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Pistoletazo de salida para la reforma pensional

El Congreso comenzará el debate sobre el proyecto de ley de reforma pensional esta semana, según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El proceso de debate de la iniciativa arrancará con la presentación de la ponencia en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. El documento es clave, pues no sólo marca el comienzo formal de discusión de la iniciativa, sino porque también muestra el nivel y profundidad de los cambios y las negociaciones en el proceso de ajuste con los congresistas ponentes. El Gobierno del presidente Gustavo Petro pretende reformar el sistema mediante la introducción de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. Uno de los mayores puntos de tensión que generaba la iniciativa, al menos hasta antes de la redacción de la ponencia, era la base de cotización obligatoria que iría para financiar a Colpensiones.

🔴 Proyecto de ley de cannabis de uso adulto va por su séptimo debate en el Congreso

Este lunes 29 de mayo tendrá lugar el séptimo debate del proyecto de acto legislativo que regula el cannabis de uso adulto en Colombia, en la Comisión Primera del Senado. Este es uno de los dos debates que le hacen falta a la iniciativa para convertirse en ley. El otro, que tendrá lugar en la plenaria del Senado, deberá llevarse a cabo antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura. Esta es la primera vez que el proyecto logra superar seis debates. La plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa el pasado 9 de mayo con 98 votos a favor y 57 en contra.

🔴 Se reanuda caso de supuesta corrupción en la UNP

Esta semana, más precisamente el martes 30 de mayo, se sabrá si el líder sindical Wilson Devia afrontará su proceso penal en libertad o no. El presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es procesado por presuntamente liderar una red de corrupción en la que se vendieron esquemas de seguridad por sumas millonarias. Durante las audiencias, Devia ha insistido en su inocencia y no aceptó ningún cargo. El viernes 26 de mayo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, declaró durante cuatro horas sobre otros posibles hechos de corrupción en los que estaría también implicado Devia. Sin embargo, hasta ahora, no se ha filtrado mayor información sobre esta diligencia judicial que promete destapar graves hechos de corrupción en la entidad encargada de proteger a varios colombianos que tienen problemas de seguridad.

🔴 Proyecto de ley por la deuda en EE. UU., en estudio por los parlamentarios

El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó este domingo que ha llegado a un acuerdo definitivo para elevar el techo de deuda con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y que el texto está listo para ser votado en el Congreso. ”El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene todo lo que quiere, pero esa es la responsabilidad de gobernar”, apuntó el mandatario en una rueda de prensa en la que llamó a las dos cámaras a aprobar la norma que evitará que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. ”Insto encarecidamente a ambas cámaras a aprobar ese acuerdo. Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y en la construcción de la economía más fuerte del mundo”, afirmó Biden en la Casa Blanca. Aunque no se conocen muchos detalles del acuerdo, el demócrata explicó que se ha logrado tras hacer algunas concesiones en el presupuesto, pero que en ningún caso ha dado “mucho”. Los legisladores y senadores tendrán ahora unos días para leer el proyecto de ley, que será votado primero en la Cámara de Representantes el próximo miércoles, cinco días antes de la fecha anunciada (5 de junio) por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como el límite para entrar en suspensión de pagos.

🔴 Oposición citará a Laura Sarabia, jefa de gabinete de Presidencia, a un debate de control político

El representante a la Cámara Óscar Villamizar solicitó que se cite a debate de control político a Laura Sarabia, jefa de gabinete de Presidencia, “por el traslado, retención y uso de polígrafo sin orden judicial a Marelbys Meza”. La solicitud llega después de que este fin de semana, Meza, exniñera del hijo de Sarabia; señalara que se le hizo una prueba de polígrafo con varias irregularidades. Esto después de que Sarabia fuera víctima de un robo de casi siete mil dólares. En un comunicado de prensa, el Gobierno aseguró que “los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley”.

🔴 Bogotá busca la llegada de más turistas

En plenaria del Concejo de Bogotá este lunes, 29 de mayo, se abordará en primer debate el proyecto de acuerdo que espera crear un fondo de cuenta acumulativo para la formalización y reactivación laboral del sector salud. Adicionalmente, se abordará la propuesta de adoptar un modelo de destinos turísticos inteligentes en Bogotá para priorizar la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

🔴 Primoz Roglic, el águila del ciclsimo

Este domingo el pedalista esloveno Primoz Roglic consiguió el título del Giro de Italia 2023, en el que Colombia tuvo una destacada actuación con Éiner Rubio y Santiago Buitrago, ganadores de una etapa cada uno y metidos entre los 15 mejores de la general. Roglic, de 33 años, fue esquiador hasta que cumplió 21 y descubrió su talento para el ciclismo. Disciplinado, trabajador y responsable, ha perfeccionado su talento al punto que ha sido uno de los mejores pedalistas de la última década. Tricampeón de la Vuelta a España y ya con el trofeo Infinito en sus vitrinas, va ahora por el Tour de Francia, una deuda que tiene pendiente desde 2020, cuando perdió la carrera en la penúltima etapa ante su compatriota Tadej Pogacar.