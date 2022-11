Reunión Petro-Maduro, reforma tributaria, precio gasolina y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política: Reunión Petro - Maduro

Hoy se reunirán Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas. Es el primer encuentro oficial entre los dos mandatarios suramericanos, en momentos en los que el gobierno colombiano ha tomado varias decisiones encaminadas a restablecer las relaciones diplomáticas, debilitadas desde hace años, pero clausuradas por completo desde 2019.

¿Por qué es importante?

Este encuentro se da después de la reapertura comercial de la frontera, ocurrida el 26 de septiembre pasado, y después del anuncio por parte de la administración Petro de retomar los diálogos con el Eln, proceso en el cual Venezuela será un país garante, junto a Cuba y Noruega.

Se espera que en la reunión aborden temas como las relaciones bilaterales, la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela y el reingreso del país vecino al sistema interamericano de Derechos Humanos (DD.HH.).

También será una de las reuniones preliminares para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27), que se celebrará desde el 6 hasta el 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto.

🔴 Economía: Presentan Reforma Tributaria

Luego de que fuera radicada este lunes en la noche, hoy será presentada la ponencia de la reforma tributaria para su discusión en las plenarias del Congreso. Se espera que el debate comience el miércoles.

¿Por qué es importante?

Esta es la primera gran reforma que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro y de ella depende buena parte de sus ambiciosa visión de país.

La iniciativa tiene una meta de recaudo de $20 billones y, aunque cuenta con el apoyo de los partidos de gobierno, se espera que el debate en las plenarias sea intenso, por cuenta especialmente del futuro de las empresas minero-energéticas. Este renglón de la economía sería uno de los que más aportaría en el monto de recaudo.

🔴 Economía: Sube el precio de la gasolina

A partir de este martes 1 de noviembre suben los precios de la gasolina en Colombia: el Ministerio de Minas autorizó un alza promedio de $9.579. El precio del ACPM no fue modificado. El alza que regirá en noviembre fue pactada en septiembre pasado y establece que la gasolina subirá hasta diciembre un promedio de $600 por galón. Así quedan los precios por ciudades:

🔴 Economía: Reunión de la Reserva Federal

Este martes comienza la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) y se espera que vuelva a subir sus tasas de interés de referencia ante una inflación que sigue alta en Estados Unidos, a pesar de los riesgos crecientes de recesión en una economía que da muestras de enfriarse. El Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) se reúne martes y miércoles en Washington.

¿Por qué es importante?

Al ser el banco central de la principal economía del mundo, su decisión reforzará o calmará los temores de una crisis global en 2023. Además, el evento determinará en gran parte si el dólar sigue fortaleciéndose frente a las otras monedas, incluyendo el peso colombiano. Y se debe tener presente que la tasa de cambio cerró este lunes a tan solo $70 de los $5.000.

Desde marzo, la Reserva Federal subió sus tasas cinco veces, primero en un cuarto de punto porcentual, luego medio punto y finalmente en tres ocasiones en 0,75 puntos.

Si se mantienen las cifras, se trataría de la cuarta alza consecutiva de esta magnitud de los tipos de interés, y llevaría las tasas de la Fed, actualmente entre 3,00 y 3,25%, a 3,75-4,00%.

La decisión será anunciada el miércoles a través de un comunicado. Luego, como es tradicional, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará su conferencia de prensa.

🔴 Ambiente: Estudio sobre Cambio climático y las promesas de los gobiernos

Un grupo de investigadores presenta este martes un estudio en el que trataron de calcular el número de hectáreas de tierra que se requieren para cumplir las promesas expresadas en los planes climáticos oficiales de distintos países. Esta área funcionaría para estrategias que permitan capturar carbono, como plantar árboles.

¿Por qué es importante?

El gran hallazgo es que se necesitarían 1.200 millones de hectáreas, es decir, una extensión tan grande como Estados Unidos. Además del reto de conseguir esta área, los investigadores cuestionan que los países se respalden en este tipo de estrategias, pues suelen olvidar su responsabilidad de reducir también las emisiones de carbono.

Una de las recomendaciones más importantes que indican es que los países deben enfocarse más bien en recuperar y reforestar bosques primarios, que son más efectivos que las plantaciones para almacenar carbono. Este nuevo estudio es un aporte importante, ya que los gobiernos del mundo están a unos días de hablar sobre los grandes compromisos climáticos, en la COP27.

🔴 Ambiente: se intensifican las lluvias en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aseguró que a partir de este martes aumentarán las lluvias en todas las regiones del país. El martes, las precipitaciones más fuertes se presentarán sobre la región Amazónica, sectores de la Orinoquia y sur de la Andina.

¿Por qué es importante?

Según cifras de la Unidad del Gestión del Riesgo, entre el 1 de enero hasta la fecha las lluvias han dejado en el país un trágico saldo de 203 fallecidos, 281 heridos, 37 desaparecidos y 453.292 personas afectadas, representadas en 136.407 familias. Asimismo, las precipitaciones han destruido 4.387 viviendas y otras 69.953 casas quedaron averiadas.

Precisamente, el presidente Gustavo Petro declaró este lunes el estado de desastre por la temporada de lluvias en el país. El mandatario explicó que los fondos para afrontar la emergencia saldrán del presupuesto aprobado para lo que queda de este año y se trasladarán al Fondo de Adaptación y a la Unidad Nacional de Riesgo.

🔴 Internacional: Elecciones en Israel

Israel celebra sus quintas elecciones en tres años y medio, que podrían suponer el regreso del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción. Estos comicios se producen en medio de tensiones en Cisjordania ocupada, con dos atentados perpetrados por palestinos en los últimos días.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Fort Lauderdale, en el sureste de Florida, para asistir a un acto del candidato demócrata Charlie Crist, quien el 8 de noviembre competirá por la gobernación de Florida con el actual gobernador, Ron DeSantis.

En Estados Unidos se llevará a cabo la audiencia en la que se espera que la jueza Elizabeth Scherer suscriba la recomendación del jurado de imponer cadena perpetua a Nikolas Cruz, el autor de la matanza de Parkland, Florida.

De otro lado, el primer ministro de Corea del Sur y la policía local admitieron que las medidas de control de multitudes previas a la fiesta de Halloween en el distrito de Itaewon fueron inadecuadas y contribuyeron al desastre visto el sábado. El número de muertos se elevó a 156.

Finalmente, el premio en la lotería Powerball en Estados Unidos llega a los 1.200 millones de dólares, marcando un nuevo récord. Subirá en los próximos días hasta el nuevo sorteo

🔴 Deportes: Fase de grupos de la Champions

Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Champions entre hoy y mañana. Doce equipos tienen ya asegurada su participación en los octavos de final. Hoy se destacan los partidos de Porto vs. Atlético de Madrid (12:45 p.m.); Bayern vs. Inter (3:00 p.m.) y Napoli vs. Liverpool. En la cuota de colombianos encontramos a Mateus Uribe con el Porto, a Davinson Sánchez con Tottenham, que visita a Marsella; el Rangers de Alfredo Morelos, que recibe al Ajax y el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré, que visita al Sporting Lisboa.

En la noche se juega también la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay. Llaneros, que lidera el grupo A con 10 puntos, enfrenta a Boyacá Chicó, que es segundo con siete. Por su parte, Huila, que lidera el grupo B con 10 unidades, enfrenta a Tigres, que es último. A los opitas los escolta Quindío, que tiene nueve unidades y enfrenta a Real Santander.