Rushbet premia la fidelidad y lealtad de sus usuarios

En Rushbet premian la fidelidad de todos sus usuarios a través de su programa de lealtad. Foto: Sneksy

Así como el respeto es algo que se gana, la lealtad se premia. Eso lo tiene muy claro Rushbet que esta vez trae muchas posibilidades y hasta una tabla que ilustrará quiénes son los apostadores que podrán disfrutar de más premios y beneficios.

Es importante saber que, para mantener el nivel de lealtad actual, el usuario debe seguir apostando al mismo ritmo que lo ha hecho. Para eso, la plataforma se inventó un programa de lealtad que lo que busca es premiar y reconocer a quienes más confían en Rushbet y por supuesto, que cuentan con la mejor suerte.

En Rushbet premian la fidelidad de todos sus usuarios a través de su programa de lealtad. Por eso, cada vez que apuestan, bien sea en casino o deportes, suman puntos con los que después podrán disfrutar de premios y beneficios. Una prueba de premiar la continuidad.

Pero ¿cómo funcionan? Los puntos se van acumulando conforme van subiendo de nivel de lealtad. Esto ayudará a que reciba más bonos. ¡Todos los beneficios son acumulativos! Por ejemplo: Si el apostador está en el nivel 8 de Lealtad, le corresponden todos los bonos y promociones desde el nivel 1 al 8.

La siguiente tabla muestra los beneficios exclusivos de cada nivel de lealtad (del 1 al 10) y los puntos necesarios para alcanzar cada nivel:

Eso sí, para mantener el nivel de lealtad actual, el usuario debe seguir apostando al mismo ritmo que lo ha hecho. Los puntos de lealtad se deducirán una vez al día, con base en el promedio de puntos que ganó hace 31-60 días.

Punto Importante:

Para compras en la tienda de bonos cualquier persona puede usar todos sus puntos acumulados. Ellos estarán disponibles hasta que decida gastarlos. Es decir, que en la tienda de bonos podrá disfrutar de cualquier beneficio si cuenta con los puntos necesarios.

TIENDA DE BONOS

La tienda de bonos es un beneficio exclusivo de Rushbet.co.

Encuentra la Tienda de Bonos en “Mi cuenta”, ahí se puede canjear tus puntos por apuestas gratuitas, bonos, tarjetas de raspa y gana, giros de la suerte e invitaciones al Bonus Bingo de Rushbet.co. Los artículos que aparecen a color son aquellos que puedes obtener con tus puntos. Si un artículo está en gris o negro, indica que aún no tienes los puntos suficientes para adquirirlo o no has desbloqueado el nivel de lealtad requerido para comprar ese premio.