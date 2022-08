¡Solo suscriptores! Te llevamos a la vitrina mobiliaria más importante del país

La Feria del Hogar le apuesta nuevamente a seguir contribuyendo a la reactivación económica del país. Foto: Diseñador

Colchones y lencería, muebles, moda y marroquinería, muebles de exterior y jardinería, belleza y cuidado personal, expojoyas, decoración y diseño, mascotas, navidad, cocina y utensilios de mesa, pabellón de emprendimiento, ropa de hogar, ente otras categorías, hacen parte de la edición 39 de la feria que ofrece una amplia gama de servicios para toda la familia, la Feria del Hogar 2022.

Asiste y disfruta de un espacio para todos

Continúa siendo parte de la reactivación económica del país, participando desde 1 hasta el 18 de septiembre en la ‘Feria del Hogar’ la vitrina que, a lo largo de 40 años, ha logrado ser la insignia más amplia y diversa que oferta los mejores productos para tu casa. Además, de ser reconocida como la plataforma de negocios más importante para microempresarios, Mipymes y emprendedores del país. Para esta edición, la feria reúne a los mejores expositores como: empresas fabricantes, productoras, distribuidoras, comercializadoras, importadoras y/o proveedoras, cuyo fuerte o diferencial principal es la amplia gama de servicios que ofrecen para el hogar y la familia.

Disfruta de una gran variedad de categorías y elige los productos que son tendencia, para hacer de tu entorno familiar un espacio acogedor y renovado. Además de asistir, podrás participar como expositor también, donde podrás realizar ventas al detal, generar contactos comerciales, ampliar el mercado (distribución), evaluar la competencia, hacer presencia de marca, lanzar nuevos productos y posicionar la marca.

La Feria del Hogar, a través de sus más de 37 versiones, se ha posicionado en el mercado como el evento más importante para las familias, amigos, mascotas y más; que les permite renovar sus espacios y así mejorar su calidad de vida, integrando la comercialización de productos nacionales e importados.

Recibe entradas 2x1 por tu suscripción con El Espectador

Haz parte de la edición 39 de la Feria del Hogar de manera presencial desde Corferias y recibe entradas 2x1 por tu suscripción con El Espectador. Disfruta en familia y encuentra todo lo que necesitas para que tu casa sea un lugar de bienestar y armonía. Este beneficio aplica solo para el suscriptor titular presentando la cédula en la taquilla de Corferias.

La feria estará abierta del 1 hasta el 18 de septiembre en los siguientes horarios: Expositores: 09:00 a.m. a 09:00 p.m. Visitantes - 1 de septiembre: 11:00 a.m. a 08:00 p.m. Visitantes - 2 al 18 de septiembre: 10:00 a.m. a 08:00 p.m. Taquillas: 10:00 a.m. a 07:00 p.m. Parqueadero: 08:00 a.m. a 09:30 p.m. (Parqueadero verde y Parqueadero torre).

¡Te esperamos en Corferias! Más información aquí.