(Der. a izq). Luisa Fernanda Herrera es arqueóloga y experta en palinología. Jimena Loboguerrero es arqueóloga, historiadora y docente en la Universidad de Caldas. / Ilustración de Eder Leando Rodríguez/El Espectador Foto: / Ilustración de Eder Leando Rodríguez/El Espectador

El próximo 17 de marzo ofreceremos un taller práctico de edición en Wikipedia, en el cual aprenderemos cómo funciona esta enciclopedia digital abierta, cuáles son sus reglas de edición y cómo podemos visibilizar el trabajo de científicas colombianas.

Wikipedia es la enciclopedia digital más consultada en internet, sin embargo, se ha detectado que no hay una visibilidad preponderante de la ciencia colombiana. La mayoría de las biografías en la plataforma son de hombres, principalmente europeos o norteamericanos. En su edición en español se suben aproximadamente 400 artículos diarios y cuenta con 1.758.992 de entradas, anexos y categorías. Parent in Science encontró que en Wikipedia tan solo hay publicadas 650 biografías de personas colombianas que realizan labores científicas, de las cuales el 84,8% son de hombres, 15,1% de mujeres y 0,2 de personas no binarias.

Ante la necesidad de representación de científicas colombianas en esta enciclopedia digital, El Espectador, Wikimedia Colombia y Parent in Science te invitan a participar en el Taller de edición en Wikipedia: Editatona de científicas colombianas que se desarrollará bajo formato virtual este próximo jueves 17 de marzo de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Contará con la participación de las Talleristas: Lina Caballero (Parent in Science), Martha Borras-Guevara, Karina Mondragon-Shen, Mónica Bonilla-Parra (Wikimedia Colombia).

El aforo es limitado para 20 personas. Asegura tu cupo inscribiéndote en el siguiente enlace.