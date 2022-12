Tasas de interés, avance en el caso de Mauricio Leal y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El novelón de la reforma política en la Cámara

La Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la reforma política, como ya lo había hecho el Senado en la noche del miércoles. Se trata de un resultado que evidencia la fuerza de la aplanadora del Gobierno: 103 representantes votaron a su favor y solo 13 en contra. No obstante, llegar allí no fue sencillo: durante cinco horas, la plenaria se dedicó a votar 140 impedimentos (en bloques de 10), que presentaron los representantes por considerar que un polémico parágrafo —que establece que los congresistas actuales podrán asegurar su reelección en 2026— era legislar por causa propia y, por lo tanto, incurrir en prevaricato.

Además de esto, el novelón de la sesión también contó con la pelea que protagonizaron legisladoras del Pacto Histórico contra parte de la bancada de la Alianza Verde por, supuestamente, intentar sabotear el trámite. Con estos encontrones, el Congreso cierra oficialmente las sesiones ordinarias y entra al receso legislativo hasta el próximo año. Posdata: La reforma política, al ser un acto legislativo, requiere aprobarse en dos vueltas, es decir, en ocho debates. Así las cosas, la aprobación de este texto de conciliación en Senado y Cámara culmina su trámite en primera vuelta. En 2023 se iniciará la segunda vuelta que se desarrollará en cuatro debates.

🔴 Fuerza Ciudadana consigue su personería jurídica

El movimiento Fuerza Ciudadana se convierte en partido político. Se conoció que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió otorgarle la personería jurídica a la colectividad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Durante las pasadas elecciones, esta no alcanzó el umbral para obtener la personería jurídica por medio del voto popular. Si bien el CNE le confirmó a El Espectador esta información, no se ha hecho oficial porque los magistrados aún no firman la resolución que avala al nuevo partido.

🔴 Avanza el proceso en el caso de Mauricio Leal

Tras un año del asesinato de Mauricio Leal, arranca la audiencia preparatoria contra el hermano del estilista, Jhonier Leal, por la muerte de su madre y su hermano. A pesar de que la Fiscalía tenga listas más de 200 pruebas, el juicio apenas está en su etapa preparatoria.

🔴 Tribunal define la libertad del fiscal Daniel Hernández

El fiscal Daniel Hernández se encuentra en los estrados judiciales por presuntamente haber evitado el avance de la investigación por el entramado de corrupción que rodea a la multinacional Odebrecht y haber presionado a un testigo. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá decidirá si el funcionario activo deberá permanecer privado de su libertad en su domicilio o si puede enfrentar el proceso en libertad.

🔴 Tasas de interés

La junta directiva de el Banco de la República se reunirá este viernes y decidirá si hace un nuevo incremento en las tasas de interés. Las determinaciones que viene tomando el Banco desde septiembre del año pasado tienen como objetivo cercarle el paso al crecimiento de la inflación, que lleva una trayectoria ascendente desde, por lo menos, mitad de 2021.

🔴 Encuentro empresarial entre Colombia y Venezuela

Este viernes, cerca de 100 empresarios de Colombia y Venezuela se reunirán en el centro de convenciones Ágora en Bogotá. Se trata de un encuentro que permitirá ver los avances en el restablecimiento de las relaciones comerciales entre las dos naciones.

🔴 Contratos de la Unidad Deportiva El Salitre, en la mira del Concejo de Bogotá

Para este viernes 16 de diciembre está citado un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre los contratos de la remodelación de la Unidad Deportiva El Salitre, que debía ser entregada hace cuatro años. Durante la sesión, citada por el concejal Julián Espinosa (Alianza Verde), serán presentadas pruebas sobre presuntos incumplimientos en la certificación de documentos de la licitación, un desembolso de la interventoría en los que más de $2 mil millones que no fueron legalizados por el contratista, así como antecedentes de falsificación de documentos por parte de uno de los miembros de la unión temporal a la cual fue adjudicado el contrato.

🔴 Huelgas en Reino Unido

A una semana de Navidad, los británicos se enfrentan a tres huelgas simultáneas: el personal de enfermería, ferroviario y de correos se manifiesta contra el gobierno de Sunak y paralizan tres de los sectores públicos más necesarios del país.