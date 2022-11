Turistas colombianos pagaron más de 800 euros por almuerzos en el Vaticano

Una familia colombiana pagó más de 800 euros por unos almuerzos en El Vaticano. Foto: EFE - Gonzalo Sánchez

Una familia del municipio de El Retiro, en el oriente antioqueño, denunció la estafa a través de un video publicado en redes sociales. El hecho ocurrió en un restaurante de Roma, Italia, cuando la familia antioqueña se encontraba de visita en la Ciudad del Vaticano.

Según le contó un miembro de la familia al medio local MiOriente, la carta del lugar llamado Caffe Vaticano Roma estaba en italiano e inglés y, como no hablaban ninguno de esos idiomas, pidieron asesoría. “Le pedimos el favor a uno de los meseros que nos explicara la carta. El hombre llegó y me explicó. Ahí al frente de cada carne decía 8 euros, entonces pedimos dos carnes. El mesero nos dijo: “¿No les provoca un caldo antes?”, entonces pedimos cinco caldos de pescado, pero él no nos dijo en ningún momento el precio”, contó el hombre.

Los integrantes de la familia se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que la cuenta del almuerzo daba un total de 887 euros, lo que equivale a unos 4′323.779 pesos colombianos. Además, la factura de pago también incluía 80,70 euros por el servicio, es decir, alrededor de 389.972 pesos colombianos.

Según contó el hombre, al ver la millonaria suma hicieron el correspondiente reclamo al mesero del restaurante. Sin embargo, este les comunicó que los alimentos los cobraban por gramos, por lo que, aunque la carta indicaba que la carne costaba 8 euros, en realidad tenía un precio de 90 euros.

“Veo inconsistencias con los precios. Nunca nos dicen que es por gramos, después nos suman las carnes, nos suman los acompañantes. Todo plato debe traer un acompañante, pero nos suman las papas, nos suman las ensaladas, nos la pesan con la carne”, narró el ciudadano en el video.

Familia guarceña denunció públicamente una estafa a la que fueron sometidos en el Vaticano. Los colombianos tuvieron que pagar una millonaria suma por un almuerzo. El restaurante tiene más de dos mil comentarios negativos en internet donde son señalados de estafa. pic.twitter.com/Kb8M0wpwph — MiOriente (@MiOriente) November 9, 2022

Esto no solo sucedió con la carne, sino con todos los alimentos que pidieron. En otros productos le reconocieron un error en el cálculo y le cambiaron la factura en tres ocasiones. Al final, el hombre decidió pagar la cuenta para no tener problemas con el personal del restaurante.

“Esto parece como cuando a los extranjeros en Barú les pidieron por una mojarra un millón de pesos. Aquí en Colombia a un extranjero le cobran un millón de pesos por una mojarra y esa noticia le da la vuelta al mundo. Este restaurante ha estafado a mucha gente y todavía sigue operando”, concluyó el ciudadano colombiano.

Al parecer esta no es la única experiencia de estafa que se ha presentado en ese lugar. En la página de TripAdvisor, el restaurante Café Vaticano cuenta con más de dos mil comentarios, muchos de ellos son quejas por los exagerados precios.