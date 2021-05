“Un pelo Pantene lo dice todo”, la campaña que defiende la autoexpresión

Las definiciones de belleza han generado en las personas una falta de identidad. Pantene busca que hombres y mujeres usen su pelo como lo deseen, sin ser juzgados.

Durante la cuarentena, hombres y mujeres encontraron un tiempo para cuidar más de sí mismos y redescubrir esas pasiones y sueños que por el ajetreo del día a día no era posible. Entre esos descubrimientos se pudo ver a amigos y familiares con nuevos cortes de pelo y colores, una decisión que seguramente siempre quisieron tomar y hasta ahora, tuvieron el valor de hacerlo. Justo ahora, a través de su pelo, han logrado encontrar una forma de comunicar cómo se sienten y cómo enfrentan los procesos de cambio.

Y es que, a lo largo de la vida, el pelo siempre ha hablado. Hay quienes lo usan para contarle al mundo qué quieren y los sueños que los mueven. Pero con frecuencia las personas son juzgadas si lo llevan de una manera, si no está en sintonía con los cánones de belleza que impone la sociedad o simplemente porque a alguien se le ocurrió decir que hay cortes o estilos más elegantes que otros.

Es una situación frecuente en la cultura latinoamericana, en la que se escuchan comentarios como que el pelo rebelde y rizado es sinónimo de falta de cuidado; el pelo canoso, visto como un estilo rechazado y olvidado; el pelo corto, considerado poco femenino; los peinados más largos para hombres, como poco viriles, o incluso un pelo expresivo con gran estilo, visto como un rasgo de frivolidad.

Este peso, aunque muchos lo lleven en silencio, puede impactar en la identidad de las personas, su autoestima y empoderamiento. Por eso llegó el momento de que cada persona cuente su propia historia con libertad, que puedan ser ellos mismos y que al llevar un color de pelo o un corte sea por elección propia porque se sienten felices.

No es una tarea fácil si se hace de forma individual, eso lo entendió Pantene, una de las marcas líderes en el cuidado del pelo en el mundo, la cual lanzó su nueva campaña “Un pelo Pantene lo dice todo”, que tiene una misión clara: defender con orgullo la inclusión, la individualidad y la autoexpresión, y alienta a las mujeres y a los hombres a señalar y cambiar los juicios negativos que la sociedad impone con respecto al pelo.

Al hacerlo, la marca se compromete firmemente a apoyar a las personas en su transición hacia el empoderamiento personal, pues las personas tienen mucho que decir y ser parte de esa ruptura de sesgos que por años tanto daño ha hecho. “Un pelo Pantene lo dice todo” no significa que el pelo es lo único que importa. Significa que el pelo es una parte central de la identidad, y que dice muchísimo sobre la historia que cada uno quiere contar.

“Un día en el que sientes que tu pelo luce increíble tiene un enorme poder. Está demostrado que tiene un impacto positivo en la autoestima y en la actitud de las personas al enfrentarse al mundo y a los obstáculos que se le presentan. Al brindarte un día genial para el cabello, te ayudamos a sentirte invencible y fortalecido por tu individualidad”, dice uno de los voceros de la campaña, a la cual se han unido personas que usan su cabello como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo.

Este es el caso de Delfina, una de las embajadoras de la campaña, quien señala que “cuando me corté el pelo por primera vez, la sociedad me decía que no iba a encontrar trabajo, que mi corte era para hombres. Pero para mí, mi pelo tiene que ver con la feminidad, porque creo que la feminidad tiene que ver con la fuerza. Soy una mujer fuerte y mi pelo le dice a la gente que tengo la libertad de ser quien soy”. Fuerza, empoderamiento y decisión son precisamente las cualidades que quiere fortalecer la campaña que llegará a América Latina.

Testimonios de personas que se sumaron a esta campaña y tomaron la decisión de usar su cabello como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo.

Una línea de vida

Para Marcela el pelo es una forma de expresar lo que significa ser una mujer poderosa. “El pelo es como la línea de vida entre lo que está adentro y lo que está afuera. Mi pelo me da la fortaleza para ser quien soy hoy. Con cada centímetro que crece mi pelo, la mujer interior también crece. Mi pelo le dice al mundo: todos podemos lograr sueños”.

Por un cambio

“Uno tiene que hacer lo que le parece correcto, no para su edad, sino para su vida. No importa lo que digan los demás. Mi pelo largo y gris en realidad me hizo avanzar, me dio coraje para mi carrera y para mi vida. Mi pelo dice: ¡El mundo ha cambiado! Este look le dice al mundo que puedo lograr lo que quiera ¡Y así es!”, dice Paula.

Lo que se desea

Ómar se dejó crecer el pelo hasta tenerlo largo. “La sociedad me dice que mi pelo no es lo suficientemente viril y la gente tiene problemas para aceptarlo, especialmente en situaciones de trabajo. La gente piensa que mi pelo es demasiado femenino, y que no puedo ser un ingeniero con un pelo así. Pero mi pelo dice: mírame, esto es lo que soy y estoy orgulloso de eso”.