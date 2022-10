¿Una generación que no quiere trabajar?

La Tik Toker @asadodefasouwu ha levantado discusiones sobre la supuesta pereza de las nuevas generaciones.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, afirma que cerca de 3.2 millones de jóvenes colombianos no estudian ni trabajan. Esto se traduciría en el 26% de jóvenes, entre 14 y 28 años. El fenómeno “nini”, es decir, personas que ni trabajan ni estudian, afecta de forma desproporcionada a las mujeres (34.9% ) frente a los hombres (16.6%).

La palabra “nini” es una adaptación al español del acrónimo inglés NEET (not in education, employment or training), lo que se refiere a personas “sin educación, sin empleo o entrenamiento”.

(También le puede interesar: El desempleo baja a 10,6 %, aunque la brecha de género se mantuvo en agosto)

¿La gente que no trabaja es perezosa?

Según el investigador y docente de la Universidad Nacional, Roberto Mauricio Sánchez, las verdaderas causas del desempleo juvenil no son la pereza, sino las restricciones que sufren los jóvenes al intentar integrarse al mercado laboral, pues se enfrentan a un país que no les da oportunidades. Esto también se refleja en el hecho que una de cada tres mujeres colombianas no estudia ni trabaja, debido a las menores oportunidades que reciben las mujeres para integrarse a un trabajo formal. Esto las obligaría a buscar opciones de vida distintas al trabajo formal y a la independencia económica, pues algunas de ellas se verían forzadas a buscar una pareja e integrar un hogar, lo que, a la larga, podría alimentar estereotipos de género.

“Es importante tener cuidado con juzgar y con asumir que la persona que no quiere trabajar es porque realmente no quiere”, afirma Jorge Augusto Franco, Médico Psiquiatra y docente. “Muchas veces, detrás de esto puede haber sufrimiento, problemas de salud mental, problemas como la depresión, los trastornos de ansiedad, que afectan mucho la iniciativa y la motivación”, comenta el experto.

Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, después de la pandemia cerca de 280 millones de jóvenes en todo el mundo no estudiaban ni trabajan. La Organización Internacional del Trabajo también afirma que los jóvenes fueron afectados de forma desproporcionada por la pandemia y la posterior crisis de desempleo que se desató, mucho más que las personas adultas. La proporción de jóvenes que no trabajan y tampoco estudian aumentó hasta alcanzar el 23.3%, lo que significa el mayor aumento de jóvenes en esta situación en al menos 15 años. “Quizás hay personas perezosas y que no están hechas para trabajar, pero son la minoría. La mayoría de personas que les cuesta trabajar, uno encuentra un problema detrás”, comenta el Médico Psiquiatra Jorge Augusto Franco.

En los 86 países que se tuvo en cuenta en el estudio, más de uno de cada cinco jóvenes esta en la situación de incertidumbre. El estudio, además, estimaba que solo los países de ingresos altos puedan recuperar las tasas de desempleos de los jóvenes hasta niveles anteriores a la pandemia. Esto significa que para países con altas brechas de desigualdad, como Colombia, el desempleo juvenil podría mantenerse por más tiempo.

“Una persona que tiene una buena salud mental, tiene una capacidad de adaptarse, al mundo laboral, al mundo académico, al mundo social. Muchas veces, los problemas de salud mental crean problemas muy grandes en la vida labora y la vida académica”, comenta Jorge Augusto Franco.

(También le puede interesar: Gremios reaccionan a la tributaria: unos asumen, y otros advierten desempleo)

Los trabajos en redes sociales y los “influencers”

Un video publicado por una Tik Toker levantó la discusión sobre la supuesta “pereza juvenil” y la debilidad con la que varios jóvenes enfrentan el mundo laboral. “No creo que las nuevas generaciones sean más propensas a no querer trabajar, pero sí creo que las redes sociales y algunos influencers pueden ejercer una influencia negativa en el concepto de éxito que tienen las personas jóvenes”, comenta Jorge Augusto Franco.

Esto se representaría en el deseo de obtener reconocimiento, fama y dinero en corto plazo y sin mayor esfuerzo. No obstante, la anterior afirmación tiene las reservas de que existen múltiples influencers que brindan tips sobre la vida laboral, y que motivan los sueños de varios jóvenes conseguir trabajo: “la virtualidad ha brindado la oportunidad de dar varias opciones de trabajo, sobre todo por fuera de Colombia. La virtualidad se puede convertir en una gran oportunidad”, comenta Jorge Augusto Franco.