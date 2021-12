Unisalle solidaria crea oportunidades en medio de la crisis

La Cena Unisalle Solidaria, del pasado 10 de diciembre en el Club El Nogal, reunió a los benefactores y a la familia lasallista. Foto: Cortesía Universidad de La Salle

Desde que Vanessa Carreño ingresó al programa de trabajo social de la Universidad de La Salle se sintió llamada a generar soluciones ante las brechas sociales que impactan la vida de muchos colombianos: “las injusticias que se aprecian en nuestra sociedad me motivaron a intervenir y a trabajar por una sociedad más igualitaria y equitativa”. Sin embargo, para esta bogotana de 22 años, madre cabeza de hogar, la pandemia trajo consigo la amenaza de aplazar sus estudios. “Perdí mi trabajo, me cancelaron el contrato, y esto representó un gran impacto porque de ese ingreso dependía mi estudio y mi familia, sobre todo mi hijo”.

Una situación similar experimentó Adriana Guio, de 25 años, estudiante de noveno semestre de sistemas de información, bibliotecología y archivística. “Vivo con mis padres y mis hermanos. Desafortunadamente mi papá falleció, él siempre nos enseñó que el estudio es lo más importante y me animó a ser una persona con valores”. Al dolor por la pérdida de su padre se sumó la muerte de su hermana, ambos durante la pandemia. Su pasión por los libros, por frecuentar las bibliotecas y por ejercer su profesión se vio seriamente afectada. “Estudiar y trabajar al mismo tiempo no es fácil, porque tienes que pensar en tus gastos de arriendo, de servicios, la alimentación, el transporte… luego vas al banco y te niegan un crédito porque no tienes vida crediticia”, comenta Adriana.

Las condiciones estaban dadas para que Vanessa y Adriana aplazaran su semestre. Sin embargo encontraron en Unisalle Solidaria un motivo para no desfallecer y continuar persiguiendo sus metas profesionales.

“Unisalle Solidaria es una iniciativa que nació en el primer semestre de 2020, con la llegada del Covid-19 y las múltiples crisis sanitarias, sociales y económicas que desencadenó. Desde ese momento entendimos que debíamos trascender la fraternidad que nos identifica a los lasallistas, dando lugar a múltiples acciones de solidaridad que progresivamente se han convertido en una ‘buena noticia’ para nuestros estudiantes y sus familias, especialmente para aquellos que han vivido con mayor rigor esta crisis”, comenta el Hno. Diego Mora, Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle.

Hacernos más humanos

Durante la Cena Unisalle Solidaria del pasado 10 de diciembre en el Club El Nogal, en Bogotá, un evento que convocó a la familia lasallista y a los benefactores en un solo gesto de respaldo a los estudiantes que atraviesan por distintas dificultades a raíz de la pandemia, el Vicerrector Académico, el Hno. Cristhian J. Díaz Meza, recordó que “la tradición educativa lasallista nos ha legado la vivencia de un conjunto de valores que confirman la esperanza en un mundo diferente, capaz de ver y reconocer en los otros a sus hermanos y hermanas; un mundo, una sociedad colombiana, que a partir del aporte amistoso y solidario, apoya decididamente a aquellos jóvenes que desean continuar sus estudios universitarios, y que por distintas razones, podrían ver truncada la aspiración de convertirse en profesionales lasallistas”. “Por fortuna —continuó el directivo lasallista—, la generosidad y el acendrado sentido solidario hacen parte de la vivencia cotidiana de los aquí reunidos, que, desde la acción y el compromiso, superan con creces las declaraciones teóricas y las buenas intenciones que usualmente se quedan en la lista de las cosas pendientes por hacer. ¡Compartir con los demás nos permite hacernos más humanos!”, concluyó.

“Semestre tras semestre hemos hecho de Unisalle Solidaria una opción prioritaria por los más vulnerables, una forma concreta de ‘salir al encuentro’ de los jóvenes de nuestra comunidad que más nos necesitan para llevarles un mensaje esperanzador, porque estamos convencidos que entre todos es posible salir mejor de esta crisis, apelando al humanismo solidario que nos caracteriza como Universidad de alta calidad”, subraya el rector de la institución, el Hno. Niky Alexánder Murcia Suárez.

A la fecha, Unisalle Solidaria ha recibido el apoyo de más de 500 benefactores entre egresados, docentes, directivos, familias lasallistas, amigos de La Salle y algunas empresas aliadas como Acomedios, Bigmedia, Corabastos CPA, Clínica Protectora de Animales, Hi Vision optical, Precision lab, CAFAM, O3 Smartcities, BICO, Italcol-Chunky, Ópticas Dr. Mejia, Matizzo, Distribuciones ópticas Melgarejo, BBVA y Coomeva. “Con su generoso aporte, 115 estudiantes lasallistas ya han recibido una beca Indivisa Manent (expresión latina que significa ‘lo unido permanece’), y estimamos que al menos 31 estudiantes más la recibirán en las próximas semanas, antes de iniciar el primer semestre de 2022″, detalla Ómar Guevara, Director de Egresados, quien hace parte del equipo organizador y gestor de Unisalle Solidaria.

La beca Indivisa Manent es una beca solidaria parcial que se otorga a estudiantes que como Vanessa y Adriana han experimentado serias dificultades para completar el valor de su semestre. Otros estudiantes han sido beneficiarios de la beca “talento lasallista”, que brinda ayudas de primera necesidad, y algunos más han recibido las donaciones que se canalizan a través del Proyecto Utopía, el campus rural de la Universidad de La Salle que ofrece formación profesional a jóvenes de la “Colombia profunda”, quienes al regresar a sus territorios como Ingenieros Agrónomos contribuyen a la transformación de sus regiones.

“Afortunadamente la Universidad abrió esta posibilidad. Además de recibir un apoyo económico sentí un apoyo emocional porque sientes que La Salle está apostando por ti”, afirma Adriana Guio, quien ya está próxima a graduarse.

Más de 150 historias de fraternidad y de solidaridad confirman las palabras del Hno. Cristhian Díaz: “escuchar, reconocer, compartir, alentar y apoyar a los otros es comprender que más allá de los propios intereses existen posibilidades de construcción de un horizonte de bienestar común donde todos soñamos, vivimos y compartimos.”

Si quieres hacer parte de Unisalle Solidaria, solo tienes que comunicarte con la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (vpdh@lasalle.edu.co) o con la Dirección de Egresados (egresadosunisalle@lasalle.edu.co). También puedes contactarte a través de la línea 317 8719604.