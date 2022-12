Usuarias denuncian acoso por medio de la plataforma Rappi Colombia

Rappi tiene más de 50 millones de descargas por medio de la Play Store de Android. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la noche de este jueves 01 de diciembre, una usuaria de Twitter denunció el acoso que vivió por parte de un domiciliario de la aplicación Rappi, mientras estaba esperando uno de sus pedidos. La mujer que aparece en esta red social, como Carolina Herrera Salazar, publicó la imagen que muestra el mensaje sugestivo del hombre.

“Ni por Rappi Colombia está uno tranquilo. Y eso que solo ven el nombre y estoy en mi casa”, agregó como comentario a la foto que muestra el atrevimiento del mensajero. Estos hechos se dan semanas después de que varias mujeres fueron atacadas sexualmente en la ciudad de Bogotá.

Ni por @RappiColombia está uno tranquilo. Y eso que sólo ven el nombre y estoy en mi casa. Tocó responder así pic.twitter.com/X6T9qw7yXh — Carolina Herrera Salazar (@carolinah24) December 2, 2022

Al parecer, este no es el único caso que se ha producido por medio de la plataforma de Rappi Colombia, ya que otra usuaria, como respuesta a la primera denuncia, mostró un mensaje de WhatsApp donde, aparentemente, un mensajero había tomado su número de teléfono personal para hacerle elogios no solicitados. Una clara violación de su privacidad después del uso de la plataforma de comida a domicilio.

“Me llamo Luis hace tiempo te llevé un domicilio y pues tenía tu número hace rato y no me había atrevido a hablarte, pero me pareciste super linda cuando te vi”, se lee en el mensaje que Alejandra de la Ossa, nombre de usuaria con el que aparece registrada, publicó en su Twitter.

El joven, que aparece como Luis Correa en las redes sociales que se hicieron públicas por esta denuncia, también había intentado contactar a la mujer por medio de su Facebook, donde le dejó un corto mensaje: “sos súper hermosa”.

A mí me cogieron hasta el número, sentí tanto miedo😣 pic.twitter.com/vu5G8ExL3P — Alejandra De la Ossa☀️ (@alejadelaossaca) December 2, 2022

Los casos no paran allí. Otra usuaria, que aparecer como Camila en Twitter, también mostró la conversación con otro domiciliario de Rappi Colombia, registrado como Lus David Seco Álvarez, quien de forma atrevida le pide su número de WhatsApp.

¿Qué respondió Rappi frente a estos casos?

“Hola, Carolina. Nos preocupa lo que dices y estamos aquí para ayudarte. Verifícanos por DM el número y correo electrónico asociados a la cuenta usada en la cual se dio el evento que reportas. Quedamos atentos”, fue el mensaje que le dejaron a Carolina Herrera Salazar, la primera víctima de acoso mencionada anteriormente.

Mujeres y hombres que conocieron el caso que se hizo viral en esta red social, que ahora es crucial para la denuncia social, han rechazado los actos de estos trabajadores de la aplicación.

¿Qué dicen las políticas de privacidad de Rappi?

El Espectador consultó las políticas de privacidad de Rappi y tratamiento de datos personales, donde expresamente se describe que la aplicación tiene normativas que protegen el uso de la información únicamente con aprobación del titular de la cuenta.

“No podrá realizarse el tratamiento de datos sensibles para fines distintos de los autorizados expresamente por el Titular”, afirma la compañía en el documento.

Además, agregan que “los datos personales que recolecta RAPPI S.A.S., son incluidos en una Base de Datos a la cual tiene acceso el personal autorizado de RAPPI S.A.S. en ejercicio de sus funciones, advirtiendo que en ningún caso está autorizado el Tratamiento de la información para fines diferentes a los descritos”.