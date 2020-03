Ahora que el tiempo vuelve a ser tiempo

Escribámonos, aunque ya no tengamos cómo enviarnos nuestras cartas, y olvidémonos por estos días de ese “control C, control V” en el que hemos estado viviendo, porque si lo vemos con honestidad, si somos capaces de desgarrarnos, tendremos que concluir que no hemos hecho más que copiar y pegar durante los últimos años. Copiamos y pegamos modas, luchas de otros, panfletos incendiarios, poemas prácticos y acomodadas biografías. Copiamos y pegamos el estilo de vida con el que nos han bombardeado a diario en la red, y copiamos y pegamos ideas de otros, y copiamos y pegamos manuales para ser exitosos.

Escribámonos, ahora que por fin el tiempo vuelve a ser tiempo, y que volvemos a oír los segundos de los minutos, tic-tac, tic-tac. Seamos fuertes, tan fuertes como para decirnos lo que en realidad pensamos, no lo que transmitimos desde hace tantos años, con tantas fórmulas para promocionarnos como jabones de tocador, en busca de la aprobación de cientos de desconocidos con caritas felices. Retornemos a la tinta y al papel, escuchemos el sonido de las letras mientras las escribimos, y comprobemos que cada palabra tiene una historia propia y una razón de ser que repasamos cuando la escribimos a mano, pero que se pierden si las trasladamos en nuestro acostumbrado control C, control V.