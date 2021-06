¿Cómo hemos avanzado con la conservación de los frailejones?

Los frailejones son una de las plantas más carismáticas en el país, podría decirse que del total de personas que visita un páramo los identifica de inmediato y además, los asocia con uno de sus principales servicios ecosistémicos, la provisión del agua. Es por esto que para hablar sobre la conservación de los páramos en Colombia debe hablarse también de la conservación de los frailejones y sobre todo de sus amenazas.

Para el 2006 se presentaron los resultados de la primera evaluación del riesgo de extinción de los frailejones del país. En ese momento se evaluaron 68 especies, 61 de ellas se consideran endémicas y de las cuales, el 36 se evaluaron bajo alguna de las categorías de amenaza de la lista roja. La transformación del hábitat en zonas de uso agrícola y ganadero fue el principal factor de amenaza para las especies que se encontraban en las zonas bajas; mientras que, para las que se encuentran en zonas altas eran más vulnerables al cambio climático.

Cabe resaltar que para ese momento solo 16 especies de frailejones estaba en presentes en algunas de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP

Quince años después de esa primera evaluación, se presenta una actualización de los datos con una gran novedad: el número de especies aumentó. El estudio consideró 88 de las 90 especies actualmente reportadas para Colombia, aunque las especies Espeletia racemosa y Espeletia restricta, recientemente descritas en los departamento de Boyacá y Antioquia no alcanzaron a ser evaluadas. Un trabajo liderado por el Instituto Humboldt en colaboración con el investigador Mauricio Diazgranados, del Real Jardín Botánico de Kew, en Londres y con el apoyo del proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, financiado por la Unión Europea.

Por otra parte, este primer análisis muestra que el porcentaje de especies amenazadas se incrementó al 62%, incluyendo un aumento de las especies en peligro a 44% y del número de especies en peligro crítico de extinción de 7 a 15. Este incremento se debe principalmente a que 22 de las nuevas especies evaluadas están bajo alguna categoría amenazada, mientras que de las 23 especies que cambiaron de categoría de la lista roja a entre evaluaciones solo una dejó de estar bajo amenaza.

Es importante resaltar que cambiar la categoría de lista roja de una especie, es un proceso largo que requiere información detallada en donde se pueda verificar que las amenazas hayan desaparecido, que el número de individuos han incrementado o que se tiene nueva información sobre la distribución de la especie. Infortunadamente, no se cuenta con estos insumos para la mayoría de las especies.

No se puede negar el qué porcentaje de especies amenazadas es desalentador pero, esto no implica que no haya avances en la conservación de este grupo de plantas:

– Actualmente, al menos 73 de las 90 especies de frailejones se encuentran al interior de un área protegida, y en algunos Parques Nacionales Naturales se han iniciado procesos para el monitoreo de estas especies.

– Todas las especies de frailejones registradas para Colombia se encuentran dentro de los Complejos de Páramos delimitados recientemente, en los cuales se están estableciendo medidas para mitigar los efectos de las actividades productivas.

– Se están generando recomendaciones para el registro de información de especies amenazadas por parte de las Autoridades Ambientales, como uno de los insumos para la formulación de los planes de manejo de los páramos que están en su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 086 de 2018.

Ante este mejor escenario de protección de las especies, se abre la posibilidad de avanzar en el conocimiento sobre aspectos de su biología y ecología. Uno de estos temas, es el efecto directo del cambio climático sobre las dinámicas de las poblaciones de los frailejones así como, su relación con cambios en las interacciones con otras especies. Dos aspectos sobre los cuales la información es escasa.

A su vez, actualmente se adelantan diversos proyectos en los que se investiga sobre la importancia de estas plantas en el páramo, por ejemplo: el impacto del cambio climático en ellas y los servicios ecosistémicos que proveen y su rol en el almacenamiento de agua de los páramos. Sin embargo, quedan aún muchos vacíos de conocimiento, tanto de la historia natural de las especies, como de su interacción con el ecosistema y sus potenciales contribuciones para la sociedad.

Por eso, la conservación de los frailejones y sus ambientes es fundamental, así como debe ser una prioridad nacional, para beneficio de nuestra sociedad y de las futuras generaciones.