Encuentran un pez extremadamente raro en Holanda

Al bote de Martin Glatz, un pescador profesional de Holanda, se acercó un pez extraño: era enorme, podía medir dos veces el brazo completo de Glatz; y su color era bastante particular, un amarillo brillante. Una vez el ejemplar saltó al bote, Glatz entró en pánico, no entendía muy bien qué especie podría ser. Toda su vida había pescado peces gato o bagres y estaba seguro de que este animal no hacía parte de ellos. (Lea: Foto: el extraño pez que parece una tortilla capturado en Florida)

“Nunca antes había visto un bagre así (...) Todavía estoy abrumado por eso”, señalo en entrevista con WordsSideKick.com. Una vez se tomó la foto con el ejemplar, lo devolvió al agua para que siguiera creciendo y, a lo mejor, “que otro pescador se lleve una sorpresa aún mayor al verlo en futuros viajes de pesca”.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esta especie, que es nativa de los lagos y ríos de Europa, es conocida por su enorme tamaño, pues pueden llegar a medir hasta 2,7 metros de largo y pesar casi 130 kilogramos. (Puede ver: Las extrañas especies que habitan en lo profundo del Océano Índico)

Además, se caracterizan porque sus cuerpos son de color negro verdoso oscuro, con algunas manchas que son amarillas. Pero, ¿entonces por qué el ejemplar que se posó en el bote de Glatz era amarillo? Esto se podría dar porque este ejemplar tendría leucismo, que es un trastorno genético que es poco común y que genera una reducción en la pigmentación en la piel y el cabello. Este trastorno, a diferencia del albinismo, no afecta los ojos de los animales.

A pesar de que este trastorno se ha registrado en mamíferos, reptiles, aves y peces, generalmente enfrentan una desventaja en la naturaleza. Debido a que sus cuerpos son ligeros y a veces brillantes, una caracteriza que provoca que se destaquen más ante los depredadores y pueden ser objetivos más fáciles de cazar. (Lea también: Descubren “animal” que no necesita oxígeno para respirar)