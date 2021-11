El primer borrador de la COP26 pide acelerar la eliminación del carbón

Durante la madrugada del miércoles 10 de noviembre, la presidencia de la Conferencia sobre Cambio Climático (COP26), que se viene desarrollando desde el 31 de octubre, publicó los primeros borradores sobre los acuerdos que, en teoría, buscan evitar que el aumento de la temperatura sea mayor a 1,5°C para finales de siglo. Aunque se trata de tres documentos, el que más atención se ha llevado es el que busca ponerle las reglas de juego al Acuerdo de París que se firmó en el 2015 (conocido en la jerga de las negociaciones climáticas como 1/CMA.3). (Lea Con lo prometido en la COP26, la temperatura del planeta aumentará 2,4°C)

De los 84 puntos que tiene hay dos que serían clave si, eventualmente, quedan en la decisión final que, se cree, no se dará el viernes 12 de octubre, cuando termina la COP26, sino a lo largo del sábado, ya que es usual que las negociaciones se prolonguen un poco más.

El primero (punto 30) es que “insta” a las partes (en otras palabras, a los países) a revisar sus metas de 2030 para finales de 2022. El año pasado, cada país firmante del Acuerdo de París debía comprometerse a reducir las emisiones de cierto porcentaje de gases de efecto invernadero para 2030 y dar unas claves de cómo se piensa adaptar al cambio climático. Estas metas y porcentajes, según las reglas del juego hasta hoy, se debían revisar cada cinco años.

Sin embargo, durante el día de ayer la organización Action Climate Tracker, una de las que hace un seguimiento más detallado sobre a dónde nos llevarán estos compromisos, encontró que si se suman las metas actualizadas de todos los países que las han presentado a la fecha, seguiremos un camino de un aumento de temperatura de 2.4°C. De alguna manera, lo que propone este punto, es que la revisión de los compromisos no se haga para el 2025, sino para el 2022 buscando alinearse con la meta de mantenerse en la ventana de 1.5°C.

Este punto estaría en la misma vía de otras posibles decisiones como la 28 (decide establecer un programa de trabajo para ampliar urgentemente la ambición y la implementación de la mitigación durante la crítica década de 2020) y la 29 (urge a las partes que no han presentado sus compromisos climáticos que lo hagan para antes de la COP27 que se haría el próximo año).

El segundo punto importante (27) es que “pide a las partes que aceleren la eliminación gradual del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles”. Aunque la ciencia ha sido clara sobre el rol que la extracción de combustibles fósiles tiene en el cambio climático, los expertos aseguran que es la primera vez que bajo el marco del Acuerdo de París se mencionan explícitamente.

“Hay una canasta de elementos que son nuevos”, señaló David Waskow, director Internacional de Clima del World Resources Institute. “Hay lenguaje sobre eliminación de carbón y subsidios a combustibles fósiles, reducir dióxido de carbono y soluciones basadas en la naturaleza. Es bueno que se estén nombrando ese tipo de acciones específicamente”.

Lo preocupante, o quizá lo que no queda tan claro, según señaló, es el lenguaje sobre la temperatura. El punto 22 y el primero sobre mitigación “reafirma el objetivo de temperatura del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura promedia a muy por debajo de 2°C comparado a los niveles preindustriales y perseguir esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C”. Lo que se esperaba – y lo que se necesita – es que se deje claro que el objetivo único es la ventana de 1.5°C.

Otra de las críticas al borrador la hizo Jennifer Morgan, directora Ejecutiva de Greenpeace, por no ser un plan de acción claro. “El nuevo borrador del texto de la decisión final publicado hoy no es un plan para resolver la crisis climática, es un acuerdo de que todos cruzaremos los dedos y esperaremos lo mejor. Es una solicitud cortés que los países quizás, posiblemente, hagan más el próximo año. Eso no es lo suficiente bueno”, trinó desde su cuenta de Twitter.

Sobre financiación

Uno de los puntos álgidos de las negociaciones durante la COP26 ha sido la financiación. Desde el 2009 y, reafirmado en el 2015 con el Acuerdo de París, los países con más recursos se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares al año para que los países con menos recursos pudieran enfrentar la crisis climática. Pero la meta jamás se cumplió. En esta COP26, se está esperando que se cree una especie de plan de emergencia para cumplirla finalmente.

Y aunque en realidad el plan debe darse en un documento aparte, sí hay algunas señales margen de lo que podría acordarse. Por ejemplo, “insta” a los países en desarrollo a duplicar su apoyo financiero para la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo para poder lograr un balance entre mitigación y adaptación. También llama al sector privado, a la banca multilateral y a otras instituciones financiera a escalar los recursos, especial los dirigidos a la adaptación, y reconoce algunos anuncios que se han hecho durante la COP26, como los 250 millones de dólares que se dieron al Fondo de Adaptación y los 413 millones de dólares para el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA).

El documento, sin embargo, podría tener varias transformaciones de aquí al sábado. Habrá países que presionen para que se borre el lenguaje, celebrado por muchos, de eliminar el subsidio a combustibles fósiles. Otros países, tal vez los más vulnerables ante el cambio climático, se unirán a la petición de la sociedad civil para que se elimine la meta de 2°C y se deje solo la de 1.5°C, el número que, ha dicho la ciencia, implicaría menos impactos drásticos del cambio climático.

*Enviada especial a Glasgow, Escocia. Esta historia fue producida como parte del 2021 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Internews’ Earth Journalism Network y Stanley Center for Peace and Security.