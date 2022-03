Las plantas que los humanos no “utilizamos” van camino a la extinción

Una de las plantas "perdedoras" es la Magnolia ekmanii, en estado de peligro crítico y que solo se encuentra en Haití. Foto: Copyright Martin Reith, some rights reserved (CC BY - NC)

Las plantas a las que los humanos no les encontramos utilidad – por lo menos desde un punto de vista antropocentrista – van camino a la extinción. Así lo concluyó un estudio liderado por investigadores del Smithsonian y publicado en la revista Plants, People, Planet, tras analizar los datos de 86.592 especies de plantas vasculares. (Le puede interesar: Expertos alertan de la urgencia de salvar al árbol milenario del Amazonas)

Una información clave que rastrearon los científicos fue el uso que los humanos le daban a estas plantas, como si, por ejemplo, eran cultivos de comida, generaban algún tipo de economía o tenían alguna figura de protección. Además, las dividieron en ocho categorías dependiendo de qué tanto están desapareciendo del planeta.

Según explica el periódico The Guardian, a la primera categoría, en la que entraron 6.749 plantas, la llamaron las “ganadoras”. Se trata de plantas como el maíz, el trigo y el arroz, que cubren hasta el 40% de la superficie del planeta, y que a pesar de estar extintas en entornos silvestres, sobreviven fuertemente en las ciudades y las industrias. Sin embargo, en esta categoría también entraron 164 plantas que, a pesar de no ser útiles para los humanos, suelen ser altamente invasivas, por lo que no se extinguirán pronto. (Le puede interesar: Más de 450 ingenieros forestales escriben carta a Duque alertando sobre los bosques)

En la categoría de las “perdedoras”, casi en la otra esquina, y con más riesgo de extinción, entraron 20.290 plantas, que, además, ya están en alguna categoría de peligro de extinción. “Los linajes más pequeños de especies de plantas, como las cícadas, la familia de los cipreses, como las secuoyas y los enebros, y una antigua familia de coníferas llamadas araucariales, tienen más probabilidades de desaparecer por completo”, asegura el periódico inglés.

En el medio de estás categorías también estaban las potenciales perdedoras (26.002), las potenciales ganadoras (18.664), las neutrales y las que, de hecho, ya se extinguieron, con 571 especies de plantas.

Sin embargo, vale recordar que, al haber estudiado casi 80.000 especies de plantas, los investigadores solo estaban analizando alrededor del 25% de las especies que pueden existir. Lo cierto es que los humanos estamos dejando extinguir a las plantas que, creemos, no son útiles, sin considerar servicios ecosistémicos más amplios que nos dan. (Vea también: En imágenes: los animales que se volvieron a ver en Ciénaga Grande de Santa Marta)