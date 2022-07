Piden a la ONU que la Cop27 no sea en Egipto por persecución a la comunidad LGBTQ+

Analistas dicen que bajo el mandato de Abdul Fattah al-Sisi, los abusos contra homosexuales y personas transgénero han sido generalizados. Foto: Pixabay - Pixabay

Jerome Foster y Elijah Mckenzie-Jackson, dos asesores de la Casa Blanca, escribieron a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), solicitándole aplazar o reconsiderar a Egipto como sede de la COP27. Los asesores condenan el trato que el país le ha dado a la comunidad LGBTQ+ y señalan que en el país hay “tortura LGBTQ+, masacre de mujeres y supresión de los derechos civiles”. Para los asesores, realizar la COP27 allí “pone en peligro nuestra vida en el proceso de defensa de la vida de nuestro planeta”.

Esta conversación se considera fundamental para atender temas como la seguridad alimentaria y el fracaso de los gobiernos para cumplir su meta con la reducción de emisiones. (Le puede interesar: En imágenes: algunas especies que científicos encontraron en el fondo del océano)

Además de la solicitud de la pareja conformada por Jerome Foster y Elijah Mckenzie-Jackson, activistas climáticos han manifestado su preocupación por la posibilidad de pueblos indígenas y manifestantes de acceder a la Cumbre, pues el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, , ha mencionado que el gobierno asignará “una instalación adyacente al centro de conferencias” para “contener” a los activistas. Amnistía Internacional ha advertido que esto reduce la participación y el derecho de las personas para protestar por las malas gestiones de los gobiernos al afrontar la crisis climática. (Lea: Desde Arauca hasta el Amazonas, ¿dónde viven los delfines de río en Colombia?)

En una entrevista para The Guardian, Foster, quien es asesor en temas de justicia ambiental, señala que le preocupa que lo encarcelen o persigan en Egipto. “Ser gay en Egipto da miedo. No vamos a poner nuestras vidas en riesgo y no queremos que nadie más arriesgue sus vida. Es aterrador. Mi familia es muy religiosa y fue realmente difícil incluso hablar de todo esto con ellos, la idea de ir a un país con ese tipo de miedo adicional es traumatizante”.

Por su lado, Mckenzie-Jackson, insiste en que no cambiar la sede o aplazar la Cumbre corre el riesgo de no defender sus propios valores. “Hay mejores opciones de países en África que aún incluirán voces africanas. La gente no debería ser carne de cañón para el movimiento climático. Cop27 fracasará si está en Egipto porque las voces críticas quedarán fuera” señaló a The Guardian. (Lea: Un proyecto de ley quiere acabar con los zoológicos. ¿Buena o mala idea?)

Rasha Younes, investigadora de derechos LGBTQ de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, ha señalado que bajo el mandato de Abdul Fattah al-Sisi, las autoridades han perseguido a homosexuales y personas transgénero. Según la investigadora, los abusos han sido generalizados. En una entrevista, Younes afirmó que “el problema es sistemático y enorme. Cop27 brinda una oportunidad para que la sociedad civil preste atención a lo que sucede sobre el terreno en Egipto”.