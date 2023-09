Se pronostican lluvias en varias regiones de Colombia durante este sábado

Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Luego de las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de ayer en Bogotá, por las cuales se presentaron inundaciones en varias zonas de la capital, para este sábado se espera un tiempo seco en la capital. (Le puede interesar: Los países amazónicos perdieron grandes cantidades de agua en los últimos 10 años)

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la entidad que monitorea el clima en Colombia, en Bogotá se registrarán temperaturas máximas de 19° C y mínimas de 10° C, con cielo mayormente nublado, pero con tiempo seco. Aun así, la entidad no descarta que se registren lluvias hacia el oriente de la ciudad, en localidades como Usme, San Cristóbal, La Candelaria, Santa Fe, Chapinero y Usaquén.

En la Costa Caribe, en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, se espera lluvias desde la mañana y cielo nublado. En el departamento de La Guajira no se esperan lluvias y se pronostica una temperatura máxima de 35° C para la ciudad de Riohacha. (Le recomendamos: Esta es la nueva especie de tarántula que descubrieron científicos)

Para la región Pacífica se esperan lluvias durante el día en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En Nariño podrían presentarse lluvias y habrá una temperatura máxima de 19° C en su capital, Pasto.

De acuerdo con el Ideam, en la región Andina se esperan lluvias en la mayoría de departamentos por las nubes que se posan sobre las cordilleras. Se prevén aguaceros en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. También se pronostican lloviznas en Tolima y Huila. (También puede leer: El primer observatorio de alta montaña de los Andes del Norte está en Colombia)

En los Llanos Orientales hay cielo parcialmente nublado y con lluvias en Arauca. Se prevén también lluvias en sectores del Meta, Casanare y Vichada. Por su parte, la Amazonía amaneció con cielo nublado y se espera que llueva en algunos sectores de todos los departamentos que la componen: Caquetá, Guainía, Guaviera, Vaupés y Amazonas.

