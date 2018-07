Anitta está en Bogotá grabando nuevo video musical

EFE y Redacción Música

Todavía, según confiesa la cantante en una entrevista con Efe, no está decidido si el sencillo será "Medicina" o "Veneno", dos temas inéditos que canta en solitario; lo que sí sabe es que el debate sobre la elección de la canción será retransmitido en las redes sociales para que sus admiradores conozcan "cómo se escoge un single".



"Las dos canciones son muy diferentes. 'Medicina' es para bailar. En cambio, 'Veneno' es más sexy, son dos propuestas muy diferentes. Vamos a ver cuál va a ganar", declara entusiasmada en su primera visita a la capital de Colombia.



Considerada una verdadera diosa musical en Brasil, Anitta, se encuentra en Bogotá grabando -en secreto- su próximo videoclip que, según alguna fotografía publicada en Instagram, aparece con una peluca amarilla y con ropa de verano.





Las incursiones de Anitta en español cada día son más frecuentes. Solo en los últimos diez meses, lanzó en este idioma el sencillo "Indecente'' y dos colaboraciones con el colombiano J-Balvin: 'Downtown" y 'Machika', dos himnos en las pistas de baile. (Le puede interesar: J Balvin estrena "Machika" junto a Anitta y Jeon)





Pese a ello, Anitta descarta sacar un álbum solo con canciones en español. "Nunca voy a dejar de cantar en mi idioma portugués" afirmó, pero mantiene que seguirán colaboraciones con artistas del universo latino.



"Me encantan Bad Bunny, Nicky Jam...toda esa gente muy exitosa, haciendo canciones increíbles como el caso de Luis Fonsi. También, Camila Cabello que, aunque cante en inglés, tiene sangre latina. Son personas muy buenas", asegura con un suave acento español.



Con solo 25 años, la artista brasileña, que inició su carrera con 18 años, vive un 2018 de despegue en todo el mundo.



Además de empezar el año reuniendo a dos millones y medio de personas en el Reveillón de Río de Janeiro, también ha sido el curso de 'Vai Malandra'(Vamos chica mala), una canción, de ritmo funk de favela, cuyo videoclip tiene más de 250 millones de visitas en Youtube y fue acusado de tratar a la mujer como objeto sexual.







El hecho de que el vídeo estuviera dirigido por el fotógrafo norteamericano Terry Richardson, vetado por Vogue y Vanity Fair, y que apareciera justo en plena ola del movimiento "Me too", generó una gran polémica en todo el mundo.



"Yo soy feminista, mi idea es que la mujer tiene que ser de la manera que quiere ser. Si le gusta mostrar su cuerpo, que lo muestre; si no le gusta, que no lo muestre. Pienso que no hay una manera correcta de ser mujer", afirma contundente.



"Yo usé mi propio cuerpo para mostrar que puedo hacer lo que quiero conmigo misma", añadió. Para Anitta, la provocación forma parte de su estilo personal y musical.



"Siempre hago música con intención de instigar a la discusión, el debate, hacer que las personas conversen sobre algo importante, no sólo por divertirse", afirma.



Para ella, la canción "Downtown", que sugiere la práctica oral en los genitales femeninos, también es un ejemplo de que su música va más allá del disfrute y del baile.



Según Anitta, versos como 'A mí me gusta cuando baja downtown/Le pido que se quede envenciao'-, tienen un doble sentido que va más allá del propio contenido sexual.



"Es una canción sensual. Pero el mensaje es que la mujer no debe tener miedo para decir las cosas que le gustan, y las que no le gustan. ¿Por qué para un hombre puede ser muy normal y para una mujer, no?", se pregunta sin ironía.



Al margen de las polémicas que ella alimenta y sobreexpone en las redes sociales, Anitta confirma que ya es parte del boom de la música latina.



Ahora, llega con 'Medicina' y 'Veneno' y anuncia visitas a México y Argentina antes de plantearse una gira por América Latina. Con una carrera disparada, la cantante llamada Larissa de Macedo Machado, sigue en su lucha por hacer bailar "y pensar" al mundo.