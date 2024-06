Así es EX30, la nueva camioneta eléctrica de Volvo que llegó a Colombia

5 novedades de EX30, la nueva camioneta eléctrica de Volvo que llegó a Colombia Foto: @alvarado_foto

Autonomía

Volvo EX30 desembarcó en Colombia con dos tipos de baterías, cuyas características configuran la autonomía prometida por el fabricante. Así, una de las alternativas incluye una de 51 kWh, la cual entrega un rango de 350 kilómetros. La otra es de 69 kWh, con hasta 480 km de distancia máxima por recorrer.

Cómo es común en los vehículos, tanto a gasolina, diésel o eléctricos, el consumo energético dependerá de los hábitos de manejo de la persona al volante, así como la geografía a recorrer, entre otras variables.

Baja huella de carbono

La nueva SUV eléctrica que Volvo presentó oficialmente en Colombia tiene la huella de carbono más baja de cualquier vehículo del portafolio del fabricante. Según la marca, hubo una reducción de las emisiones del 25 % cuando se compara con la línea 40 (donde participa el compacto XC40, disponible en versión híbrida y eléctrica).

La huella de carbono se redujo, explica Volvo, gracias a su diseño compacto (con 4.233 mm de largo, 1.838 de ancho, 1.550 de alto y 2.650 de distancia entre ejes) que requirió un menor uso de aceros y el uso de lino, mezclas de lana, plásticos, entre otros.

Equipo interior

Es evidente la poca complejidad que propone Volvo con el equipo interior de su SUV eléctrica de menor precio en el mercado colombiano. Sobresale su volante, en una forma casi cuadrada, así como una pantalla de 12,3″ que cumple el rol de sistema multimedia y desde donde se activan funciones como el aire acondicionado, localización, entre otros.

Seguridad, premios y cifras

Uno de los puntos a resaltar del Volvo EX30 son los reconocimientos que ha obtenido desde su lanzamiento global, 17 en total. Entre ellos se encuentra el Small SUV /Crossover del Año del Sunday Times, el Eco Warriors of the Year de Top Gear y el Red Dot Best of the Best Product Design 2024.

EX30 no escatima en seguridad e incluye el sistema Intellisafe, diseñado para promover la seguridad de pasajeros y peatones, con sensor de somnolencia y distracción, frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, entre otros.

Cuatro versiones, cuatro precios

La nueva camioneta compacta y eléctrica de los suecos en el país está disponible en cuatro versiones. La primera de estas es la Core, con batería de 51 kWh, y su precio es de $180′000.000. La segunda es la Core Extended Range, equipando una de 69 kWh y a los $205′000.000. La tercera es la Plus, con la misma batería que la versión anterior y un precio de $245′000.000. La tope de gama lleva el nombre de Ultra, también con batería de 69 kWh y a los $260′000.000.