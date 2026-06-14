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Actualizaciones remotas (OTA): la tecnología que permite que los carros se actualicen solos

Así como un celular recibe nuevas versiones de software para mejorar su funcionamiento, corregir errores o incorporar funciones, los vehículos con esta tecnología son capaces de hacer exactamente lo mismo.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
14 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Cada vez más vehículos conectados son capaces de recibir mejoras de software de forma remota, sin visitar un taller.
Cada vez más vehículos conectados son capaces de recibir mejoras de software de forma remota, sin visitar un taller.
Foto: Cortesía

Hace no mucho tiempo, cuando un fabricante detectaba una mejora para un vehículo, el propietario tenía que pedir una cita, llevar el carro al concesionario y esperar a que un técnico realizara los cambios correspondientes.

Hoy la historia ha venido cambiando.

Cada vez más vehículos conectados son capaces de recibir mejoras de software de forma remota, sin visitar un taller y, muchas veces cuando están estacionados desde la casa. Esta tecnología conocida como OTA (Over-The-Air), poco a poco está transformando la forma en que los...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

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