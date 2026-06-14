Actualizaciones remotas (OTA): la tecnología que permite que los carros se actualicen solos

Cada vez más vehículos conectados son capaces de recibir mejoras de software de forma remota, sin visitar un taller. Foto: Cortesía

Hace no mucho tiempo, cuando un fabricante detectaba una mejora para un vehículo, el propietario tenía que pedir una cita, llevar el carro al concesionario y esperar a que un técnico realizara los cambios correspondientes.

Hoy la historia ha venido cambiando.

Cada vez más vehículos conectados son capaces de recibir mejoras de software de forma remota, sin visitar un taller y, muchas veces cuando están estacionados desde la casa. Esta tecnología conocida como OTA (Over-The-Air), poco a poco está transformando la forma en que los...