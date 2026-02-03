Akt presenta su nueva automática: JET EVO 150

La JET EVO 150 incorpora un motor de 150 cc con inyección electrónica, refrigeración líquida y un sistema de cuatro válvulas. Foto: Cortesía

Las motocicletas automáticas de mediano cilindraje cada vez más se consolidan en Colombia como una alternativa relevante para los desplazamientos diarios, al ofrecer practicidad, confort y un mayor nivel de tecnología en un uso urbano, especialmente en grandes ciudades. Por eso, AKT Motos presentó la nueva JET EVO 150, un modelo que representa un avance dentro del segmento de motocicletas automáticas.

El lanzamiento se da bajo la alianza AKT–SYM y busca responder a las nuevas exigencias de movilidad con una propuesta enfocada en desempeño, tecnología y diseño contemporáneo, orientada a los trayectos cotidianos en entornos urbanos.

En el apartado técnico, la nueva JET EVO 150 incorpora un motor de 150 cc con inyección electrónica, refrigeración líquida y un sistema de cuatro válvulas. Esta configuración está pensada para optimizar la combustión, mejorar la respuesta del acelerador y contribuir a un menor consumo de combustible, favoreciendo una conducción eficiente y estable en condiciones de tráfico intenso o recorridos prolongados.

En el frente de seguridad, el modelo cuenta con frenos ABS de doble canal, que ayudan a prevenir el bloqueo de las ruedas en superficies de baja adherencia, así como control de tracción para mejorar la estabilidad y la maniobrabilidad. A esto se suma un sistema de iluminación full LED, que optimiza la visibilidad diurna y nocturna, y un tablero digital que muestra información clave como velocidad, nivel de combustible y otros parámetros esenciales para el conductor.

“La JET EVO 150 refleja la evolución de las preferencias de los usuarios, que hoy demandan mayor tecnología, mejor desempeño y una experiencia de conducción más segura y confiable. Desde la compañía, señala, el objetivo es ofrecer soluciones alineadas con las dinámicas de la ciudad y las necesidades reales de las personas”, según Camilo Mantilla, director de Desarrollo de Producto de AKT Motos,

La nueva AKT JET EVO 150 llega al mercado colombiano con un precio desde $12.990.000 y está disponible en dos combinaciones de color: Negro/Gris y Gris/Negro. El modelo ya se encuentra disponible a nivel nacional y cuenta con el respaldo de AKT Motos, una marca colombiana con presencia en 20 países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.