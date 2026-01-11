Algunas de las distracciones más comunes y peligrosas al conducir

Foto: Freepik

En Colombia, debido a múltiples causas, los accidentes de tránsito continúan registrando cifras altas. De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Transporte el 1 de diciembre del año pasado, hasta ese momento el país registraba alrededor de 7.040 fallecidos por siniestros viales: 333 personas más que en 2024.

Como su nombre lo indica, un accidente es el resultado de distintas situaciones o errores que coinciden en un mismo momento y que pocas veces pueden prevenirse. No obstante, a diferencia de otros riesgos, las distracciones al manejar sí pueden evitarse. Conozca las más comunes.

Utilizar el celular

Cuando una persona lee o escribe un mensaje, deja de mirar la vía, las calles o la carretera; no presta atención a señales, semáforos o peatones; mueve las manos del volante (que deberían estar fijas) y se concentra parcial o completamente en el contenido de la pantalla.

El bufete de abogados Chain| Cohn| Clark, que se especializa en accidentes, lesiones y compensación laboral en Estados Unidos, explica que conducir distraído no siempre implica que se haga algo que exija mucha atención, sino cualquier acción, por más sencilla o ligera que parezca, que hace que el conductor deje de prestar atención completa a la vía, aunque sea por unos minutos. El uso del teléfono celular entra en esta categoría porque obliga a hacer varias cosas al mismo tiempo y aumenta el riesgo de accidentes, incluso en trayectos que puedan ser cortos o conocidos para quien maneja.

Desde Suramericana de Seguros (SURA) comparten un estudio del Institute of Advanced Motorists, organización del Reino Unido dedicada a mejorar los estándares de conducción, en el que se expone que responder mensajes de Facebook desde el celular mientras se conduce es más peligroso que manejar bajo los efectos del alcohol. Según sus resultados, usar redes sociales reduce en 37,6% la capacidad de respuesta de los conductores, enviar mensajes de texto la disminuye en 34,7%, y quienes utilizan sistemas manos libres pierden un 21% de su capacidad de reacción.

Mover cosas en el tablero o cambiar la música

Cambiar la emisora de radio, adelantar una canción, subir el volumen, ajustar el aire acondicionado o configurar el GPS también implican desviar la atención de la conducción mientras el vehículo sigue avanzando. La Aseguradora, refiriéndose a este último factor, recomienda ingresar la dirección antes de iniciar el recorrido y activar la función para recibir las indicaciones por medio del sonido (funciones que aplicaciones como Waze o Maps ya traen por defecto).

Hablar con el copiloto

SURA recoge un estudio de seguridad vial realizado en 2015 por BP, Castrol y el Real Automóvil Club de España (RACE), en el que se indica que el 85% de las distracciones al conducir son provocadas por acompañantes, incluidos niños, familiares, amigos o incluso mascotas.

En esa investigación, más de mil conductores fueron encuestados y el 60% reconoció haber perdido el control del vehículo alguna vez por esta razón. En estos casos, la conversación, el juego o la interacción con otros pasa a ser un elemento que interrumpe directamente la atención del conductor y puede provocar accidentes.

Maquillarse en el carro

Del mismo estudio, SURA comparte uno de los resultados que señala que, al menos el 43% de mil mujeres encuestadas en Reino Unido admitió maquillarse mientras conducía, y que solo el 14% aceptó que esta práctica interfería con sus habilidades al volante. Aun así, cifras de aseguradoras de ese país estiman que las mujeres que se maquillan en el carro producen hasta 450.000 accidentes de tránsito al año.

Entre otras distracciones comunes se incluyen, según ambas fuentes, buscar documentos, objetos o papeles dentro del vehículo, revisar la guantera, comer o beber durante el trayecto. Prácticas que, generalmente, se realizan con el carro en movimiento, y suceden mientras las condiciones de la vía pueden cambiar en cualquier momento.

