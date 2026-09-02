Arcfox llega a Colombia con tres vehículos eléctricos: T1, T5 y S5

El S5 cuenta con una velocidad máxima de 180 km/h y puede acelerar de 0 a 100 km/h en siete segundos. Foto: Cortesía

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ARCFOX, marca de vehículos eléctricos perteneciente al grupo chino BAIC, inició su presencia en el mercado colombiano con tres modelos de propulsión 100 % eléctrica: el T1, un SUV compacto orientado principalmente a la movilidad urbana; el T5, un SUV de mayores dimensiones y potencia; y el S5, un sedán de diseño deportivo.

Los tres comparten baterías de tecnología LiFePO₄ (LFP), arquitectura eléctrica de 400 voltios y un amplio paquete de sistemas de asistencia a la conducción.

Arcfox T1: el compacto para la ciudad

El T1 es el modelo de entrada de la gama. El sistema de propulsión está compuesto por un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 70 kW, equivalentes a 94 caballos de potencia, y 176 Nm de torque. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h. El consumo declarado es de 11,2 kWh/100 km.

La batería LFP tiene una capacidad de 42,4 kWh y proporciona una autonomía de hasta 375 kilómetros bajo el ciclo NEDC. Para Colombia se anuncia una garantía de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería. El sistema admite carga AC de hasta 6,6 kW y carga rápida DC de hasta 89 kW. Con un cargador de 50 kW, puede pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 16 minutos.

Uno de los elementos diferenciadores del T1 es la función V2V (Vehicle-to-Vehicle), que permite utilizar la batería del vehículo para suministrar energía a otro automóvil eléctrico. También incorpora cuatro modos de conducción: Comfort, Eco, Sport y Custom.

En tecnología, cuenta con una pantalla de instrumentos de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas, equipada con procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y compatibilidad con Apple CarPlay y CarbitLink (permite proyectar la pantalla de un teléfono).

También dispone de cámara panorámica 3D con visión de 360°/540°, Dashcam y asistente de parqueo inteligente capaz de gestionar más de 58 escenarios. En seguridad incluye seis airbags y sistemas ADAS como control crucero adaptativo, asistencia de congestión de tráfico, asistencia de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, estacionamiento automático y asistente de luces altas y bajas.

Su precio de lanzamiento es de $99.990.000 millones.

Arcfox T5: más espacio y mayor potencia

El T5 sube de categoría dentro de la gama. Aunque sus dimensiones exteriores corresponden a las de un vehículo del segmento B, la marca señala que el aprovechamiento del espacio interior busca ofrecer una habitabilidad propia de un modelo del segmento C.

Su motor eléctrico síncrono de imán permanente desarrolla 182 kW, equivalentes a 248 HP, y 360 Nm de torque. La tracción es delantera y la aceleración de 0 a 100 km/h toma 7,5 segundos. El modelo dispone de cuatro modos de manejo: Eco, Confort, Sport y One Pedal.

El T5 utiliza una batería LFP de 65 kWh. La autonomía alcanza hasta 475 kilómetros en el ciclo NEDC y 405 kilómetros bajo WLTP. La batería tiene una garantía de ocho años en Colombia.

La ficha señala unos 30 minutos para pasar del 30 % al 80 % mediante carga rápida y alrededor de 11,5 horas para una carga completa en AC.

En el interior, el T5 incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas con resolución 2.5K y un Head-Up Display de realidad aumentada de 68 pulgadas. El sistema multimedia utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 e incluye Apple CarPlay, CarbitLink, WiFi Hotspot, puertos USB, toma de corriente de 220 V, cargador inalámbrico de 50 W y función V2L, que permite suministrar energía a dispositivos externos.

En seguridad cuenta con 22 sensores perimetrales, cámara panorámica 3D, visión de 360°/540°, frenado inteligente ONEBOX y un paquete ADAS que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, advertencias de colisión frontal y trasera, alerta de tráfico cruzado trasero y mantenimiento de carril de emergencia, entre otras funciones. También equipa seis airbags e ISOFIX.

El T5 tiene un precio de lanzamiento de: $144.990.000

Arcfox S5: un sedán eléctrico de enfoque deportivo

El tercer integrante del portafolio de Arcfox es el S5, un sedán 100 % eléctrico con carrocería tipo coupé y techo fastback.

Uno de sus principales elementos técnicos es el coeficiente aerodinámico de 0,1925 Cd. El vehículo equipa un motor eléctrico síncrono de imán permanente de 182 kW (248 HP) y 360 Nm, con tracción delantera. Su velocidad máxima es de 180 km/h y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7 segundos.

El S5 utiliza una batería LFP de 65 kWh que entrega una autonomía de hasta 450 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Para Colombia se establece una garantía de ocho años para la batería. La carga rápida DC llega a 150 kW, mientras que la carga AC alcanza 7 kW. El tiempo informado para pasar del 30 % al 80 % mediante carga rápida es de aproximadamente 30 minutos.

El habitáculo mantiene el enfoque tecnológico de la gama. El S5 cuenta con una pantalla central flotante de 15,6 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y sistema operativo Lingzhi OS. También incorpora un Head-Up Display de realidad aumentada de 68 pulgadas, Apple CarPlay, CarbitLink, Bluetooth, WiFi, dos puertos USB tipo C y cargador inalámbrico de 50 W.

El sistema de sonido es uno de los elementos más particulares del modelo: utiliza una configuración 7.1 con 15 altavoces y un subwoofer de 10 pulgadas, con una potencia máxima declarada de 1.320 W. El sistema permite además conectar consolas de videojuegos o mandos externos a la pantalla central.

En materia de seguridad, el S5 cuenta con seis airbags, ISOFIX y un conjunto de asistencias ADAS que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistencia en congestión, frenado automático de emergencia, advertencias de colisión frontal y trasera, alerta de tráfico cruzado trasero, mantenimiento de carril de emergencia y asistente de luces altas y bajas.

El precio de lanzamiento del ARCFOX S5 es de: $139.990.000