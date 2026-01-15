Así es el nuevo logo de Honda pensado para su futura gama de carros eléctricos

En esta ocasión, el ajuste va más allá de lo estético y se conecta directamente con el desarrollo de los vehículos eléctricos de próxima generación. Foto: Honda

Honda decidió darle un nuevo aire a uno de sus símbolos más reconocibles y anunció la adopción de una nueva “H”, un logo renovado que a partir de ahora identificará su negocio de autos y marca el rumbo que está tomando la compañía en esta nueva etapa.

La historia de este logo no es menor, ya que desde 1963 la “H” ha sido el sello que acompaña a los carros Honda en todo el mundo y, aunque su diseño ha cambiado con el paso de los años, siempre ha conservado su identidad.

En esta ocasión, el ajuste va más allá de lo estético y se conecta directamente con el desarrollo de los vehículos eléctricos de próxima generación, entre ellos la Serie 0 de Honda, un proyecto que parte de una idea muy concreta: crear carros eléctricos desde cero, retomando el espíritu con el que la marca dio sus primeros pasos como fabricante de autos.

De acuerdo con la marca, desde el punto de vista del diseño, la nueva “H” busca transmitir cercanía, pues su forma recuerda a dos manos extendidas, una imagen que muestra el interés de Honda por ampliar las posibilidades de movilidad y, al mismo tiempo, atender las necesidades de los clientes de su división automotriz.

Honda tiene previsto empezar a utilizar este emblema en sus vehículos eléctricos de próxima generación y también en los modelos híbridos-eléctricos (HEV) que llegarán al mercado a partir de 2027.

La compañía planea extender el uso de esta identidad renovada a todo su negocio automotor, lo que incluye no solo los productos, sino también otros puntos de contacto con los clientes, como los concesionarios, sus acciones de comunicación y hasta las actividades vinculadas a los deportes de motor.

Historia del logo de Honda

La evolución del emblema de Honda refleja, en buena medida, los distintos momentos que ha vivido la marca a lo largo de su historia.

1963: Honda presenta por primera vez el emblema de la “H”, creado específicamente para identificar sus automóviles y diferenciar esta división del resto de sus productos.

1981: el logo adopta un diseño más estilizado y con efecto tridimensional, en línea con las tendencias de la época y con una industria cada vez más orientada a la tecnología y la imagen.

2000: llega una etapa de simplificación visual, en la que se depuran las formas sin perder la esencia del símbolo, buscando mayor claridad y reconocimiento.

2007: se introduce el diseño que serviría de base durante varios años y que hoy da paso a una nueva reinterpretación, pensada para acompañar a Honda en su transición hacia la era de la electrificación.

