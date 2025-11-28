Así puede registrar un vehículo nuevo en Bogotá: requisitos y documentos

A partir de enero de 2026, los vehículos particulares que no estén matriculados en Bogotá tendrán que asumir dos días de pico y placa los sábados, y además el pico y placa solidario subirá un 50%. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para quienes estrenan carro o motocicleta en Bogotá, el proceso no termina cuando el vehículo sale del concesionario. Un paso importante para ponerlo a rodar legalmente es completar el registro ante las autoridades de tránsito, un trámite que exige revisar documentos, cumplir requisitos puntuales y elegir el punto de atención adecuado.

A este panorama se suma un anuncio reciente del alcalde Carlos Fernando Galán: a partir de enero de 2026, los vehículos particulares que no estén matriculados en Bogotá tendrán que asumir pico y placa dos sábados al mes, y además el pico y placa solidario subirá un 50%.

Por eso, tanto quienes ya hicieron la compra como quienes están pensando en hacerlo necesitan conocer cómo funciona el proceso de registro en Bogotá y qué se debe tener en cuenta para evitar dolores de cabeza más adelante.

Le puede interesar: ¿Los intercomunicadores para moto son legales? Condiciones y lo que dice la ley

Pasos para registrar un vehículo nuevo en Bogotá

Quien adquiere un vehículo nuevo en Bogotá puede pedirle al concesionario que haga la matrícula o asumir el proceso directamente. Si se elige hacerlo por cuenta propia, el recorrido es el siguiente:

Acercarse a la sede de la Ventanilla Única de Servicios más cercana.

Presentar la factura de compra y la declaración de importación para que un analista realice la preasignación de la placa, que es el punto de partida del trámite.

Con la preasignación lista, comprar el SOAT y pagar el impuesto del vehículo. Es importante recordar que el SOAT se activa a medianoche, por lo que la matrícula continúa al día siguiente.

Al día siguiente, ingresar a la página web de la Ventanilla Única de Servicios y seleccionar Agenda tu cita.

Iniciar sesión con el usuario y contraseña o crear una cuenta si aún no se tiene.

Seguir la ruta: Vehículos → Matrículas → Iniciar, elegir Matrícula y dar clic en Continuar.

El sistema mostrará un aviso indicando que el trámite puede iniciarse virtualmente y finalizarse de forma presencial, o realizarse completamente presencial. Se debe confirmar y continuar.

Revisar y completar la información solicitada, incluida la dirección de residencia, y volver a dar clic en Continuar.

El sistema preguntará si se desea completar el trámite de manera virtual. Al seleccionar Sí, se deben subir los documentos requeridos y avanzar con Siguiente. Con esto, la solicitud queda asignada correctamente.

En un plazo máximo de 24 horas, el ciudadano recibirá un correo en el que se confirma si la solicitud fue aprobada o si es necesario hacer ajustes. En caso de ser rechazada, el sistema señalará con precisión qué parte del trámite requiere corrección para poder continuar sin contratiempos.

Si todo está en orden y la solicitud es aprobada, el siguiente paso es pagar el valor de la inscripción de la matrícula, ya sea a través de PSE o directamente en la entidad de manera presencial.

¿Compraste un vehículo y aún no sabes cómo registrarlo en Bogotá? 🚗🚙



Tranquilo, te guiamos en el proceso. En este video de nuestra @VentanillaMov te explicamos cómo hacer el registro de manera ágil, segura y sin intermediarios.



Conoce más información en… pic.twitter.com/74SmT4h08U — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 19, 2025

Documentación requerida

Para finalizar la matrícula del vehículo, el ciudadano debe presentarse en la Ventanilla Única de Servicios con todos los documentos obligatorios. Estos son:

Formulario de solicitud de matrícula diligenciado.

Factura de compra del vehículo.

Declaración de importación, cuando aplique.

Comprobante del pago de impuestos.

Improntas del vehículo.

Una vez en la ventanilla, el analista revisa los documentos originales, revisa la información, toma los datos biométricos necesarios y, finalmente, el solicitante realiza el pago correspondiente para cerrar el trámite.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.