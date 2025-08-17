Astara: actor clave de la movilidad sostenible en Colombia

Volvo, con una amplia oferta en híbridos y eléctricos, hace parte de Astara en Colombia. Foto: Volvo

Astara es una de las compañías líderes en este sector de la movilidad en Colombia y el mundo. Localmente, representa 11 marcas entre las que se encuentran Volvo, Peugeot, Fiat, Ram, Dodge, Jeep, Hyundai, Zeekr, entre otras. La mayoría de ellas ha visto un antes y un después de unirse al grupo.

Su oferta incluye fabricantes líderes mundiales en innovación. Son referentes en tecnologías de asistencia a la conducción y, claro, nuevas tecnologías en la movilidad, con productos híbridos y eléctricos. Apuestan además por la sostenibilidad, con proyectos que favorecen a diferentes comunidades en Colombia.

Viviana Martínez, líder de sostenibilidad de Astara Colombia, habló con El Espectador sobre ese rubro de la empresa de movilidad en el país. Cuenta sobre el trabajo de la compañía, sus proyectos e iniciativas que hacen que sus marcas trasciendan la movilidad sostenible.

Para Astara, ¿qué es sostenibilidad?

En Astara creemos que avanzar en movilidad implica transformar nuestra relación con el entorno. Con presencia en 19 países, incluida Colombia, donde representamos 11 marcas automotrices, adoptamos la sostenibilidad como un modelo de gestión que genera valor para la sociedad, el planeta y el negocio.

Nuestro enfoque se basa en tres pilares estratégicos guiados por criterios ESG: liderar la transición hacia una movilidad eléctrica, operar con eficiencia ambiental a través del manejo responsable de residuos y altos estándares éticos, y fomentar una cultura organizacional diversa, inclusiva y equitativa para generar impacto social positivo.

Háblenos sobre sus metas de neutralidad de carbono y de las acciones que llevan adelante para lograrla, establecidas para 2027.

Astara refuerza su compromiso con la sostenibilidad y busca ser “net zero” en 2045, incluyendo todas sus emisiones. En Colombia, impulsa la movilidad eléctrica con una flota 48 % eléctrica, puntos de carga, gestión responsable de residuos y uso de energía renovable. Fue pionera en financiación verde con Bancolombia y compensó 124 toneladas de CO2 en 2024. También promueve productos biodegradables y lidera proyectos de restauración ecológica.

¿Cuáles son los planes de sostenibilidad de Astara en Colombia?

Colombia, con su rica biodiversidad y diversidad cultural, es clave para nuestra estrategia de sostenibilidad. Avanzamos en democratizar la movilidad sostenible, con el 48 % de nuestra flota corporativa eléctrica para finales de 2024 y la instalación de puntos de carga. Lideramos la gestión responsable de residuos y promovemos energía renovable. Fuimos pioneros en una línea de financiación verde con Bancolombia y compensamos 124 toneladas de CO2 de vuelos corporativos con el proyecto CO2Bio. Además, fomentamos productos biodegradables y realizamos jornadas de restauración ecológica para proteger ecosistemas y promover la educación ambiental.

¿Qué proyectos a nivel social han tenido un alto impacto?

En Colombia, uno de los proyectos sociales más relevantes es Nashira, una iniciativa circular de Volvo que reutiliza baterías de vehículos eléctricos para almacenar energía solar en una cocina comunitaria que beneficia a más de 80 personas, principalmente mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto. Además, Astara Colombia impulsa la equidad de género con un equipo que es de 47 % mujeres y 32 +% en cargos gerenciales, gracias a programas como Woman@Astara y Women Pioneers. En gobernanza, la compañía mantiene activos tres programas clave: protección de datos personales, SAGRILAFT y transparencia empresarial, promoviendo una cultura ética mediante capacitaciones continuas.

¿Cómo promueven la movilidad sostenible en el país?

Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, ampliamos el acceso a vehículos electrificados, electrificamos nuestra flota corporativa y fomentamos su adopción entre los colaboradores. Instalamos puntos de carga y firmamos acuerdos con operadores para fortalecer esta infraestructura. Además, participamos en financiación verde y ofrecemos programas internos como EVxperience, que ayuda a los empleados a familiarizarse con vehículos eléctricos y superar sus dudas.

¿Qué retos han encontrado para fomentar la movilidad sostenible en Colombia?

Uno de los mayores desafíos es el costo de los vehículos eléctricos, que sigue siendo una barrera de acceso para muchos consumidores. Por eso creemos que la financiación verde es clave para democratizar esta tecnología.

Otro reto importante es la falta de información y educación sobre los beneficios y el uso de estos vehículos. Para superarlo, consideramos esencial desarrollar campañas, eventos y entrevistas que ayuden a sensibilizar al público y facilitar la transición hacia una movilidad más limpia. Además, la infraestructura de carga sigue siendo limitada. Estamos trabajando activamente en su ampliación, tanto para nuestros colaboradores como para clientes, con el fin de consolidar un ecosistema eléctrico más robusto en el país.

¿Qué alianzas han sido clave para avanzar en sostenibilidad?

El trabajo en equipo y las alianzas estratégicas son fundamentales para potenciar nuestras iniciativas. Destacamos colaboraciones con BATx y Dynamo Projects en proyectos sociales, Bancolombia en financiación verde, Sistema Verde en gestión de residuos, y LATAM Airlines en compensación de emisiones con el proyecto CO2Bio.

¿Han implementado políticas de economía circular en sus productos y procesos?

Incorporamos la economía circular como eje estratégico, estableciendo altos estándares ambientales para nuestras operaciones y socios. En 2024, procesamos 541 baterías, reciclamos 51,942 llantas y 13,422 empaques, reduciendo residuos y emisiones en la industria cementera. Estas acciones convierten residuos en recursos, avanzando hacia una economía circular que beneficia al negocio, al medio ambiente y a las comunidades.