Astara Golf Championship: el torneo donde la movilidad sostenible es protagonista

Por quinto año consecutivo, el certamen sitúa a Bogotá como una de las 28 paradas del calendario del Korn Ferry Tour, circuito que sirve como antesala del PGA Tour y convoca a buena parte de los talentos emergentes del golf profesional internacional. Foto: Cortesía Astara

En el golf, como en la ingeniería automotriz de alto nivel, el secreto suele estar en lo que no se oye. Ese instante de silencio previo a un swing que puede superar las 300 yardas encuentra hoy un paralelo en los senderos del Country Club de Bogotá, el desplazamiento casi imperceptible de tecnologías que están redefiniendo la movilidad en el país. Más que un torneo deportivo, el evento opera como un espacio de demostración y contacto directo con nuevas soluciones de movilidad.

En un mundo cada vez más saturado de estímulos digitales,...