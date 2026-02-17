Audi Q5 Sportback 2026 en Colombia: precio, consumo y novedades del SUV híbrido ligero

El Audi Q5 Sportback se vende en Colombia a un precio de COP 298.000.000. Foto: Nicolás Fernández

Un diseño llamativo. Equipo… pues el equipo propio de su segmento. Que sea funcional… claro, que sume. Que no sea un adorno. Que aporte al confort y seguridad de quienes transporte. Y la experiencia. La experiencia visual. Y, por supuesto, la experiencia al volante. Que se sienta “premium”. Que genere esa armonía entre el precio, la imagen y la experiencia de manejo.

Así, Audi configuró a la segunda generación del Q5 Sportback. El SUV mediano del fabricante alemán llegó a Colombia como una de las novedades del segmento Premium durante el Salón del Automóvil de Bogotá de 2025. Es fabricado en México, en la planta de San José Chiapa, la factoría más moderna del Grupo Volkswagen en el mundo.

Desde afuera es evidente la intención de la marca con el producto. Q5 Sportback insinúa tanto el lujo como la deportividad que exige su espacio en el mercado. De frente sobresale su parrilla hexagonal con ese labrado tipo panal sobre el que reposa su logo —dibujado con líneas blancas.

Igualmente llamativo es su componente lumínico. Tanto adelante como atrás en tecnología LED. Adelante, por la forma en la que se integra al borde de la parrilla. Atrás porque hace un guiño a esa tendencia que hoy vive el mercado —sobre todo el segmento de nuevas tecnologías— con una tira de luz que recorre el ancho del vehículo.

Sus dimensiones tocan el límite para transitar y estacionarse sin mayor dificultad en la ciudad. Esos 4.717 mm de largo, 1.656 de alto y 2.155 de ancho pocas veces entran en conflicto con los estacionamientos y las dinámicas que proponen los espacios limitados de centros urbanos como Bogotá.

Y en movimiento, mucho de lo que se espera de un vehículo que se vende a un precio cercano a los COP 300 millones. Una suspensión versátil, adaptable a diferentes condiciones. Confort en cada una de sus cinco plazas y reactividad al momento de presionar el pedal derecho.

Adentro y al volante

Al volante, Q5 se arma con los adjetivos que frecuentemente adornan las reseñas y descripciones de productos que fabrican los germanos. El diseño de sus asientos delanteros les permite abrazar a sus pasajeros. Tienen, además, ajuste eléctrico con memoria para el conductor, y fueron fabricados en una combinación de cuero natural y cuero sintético.

Hay buenas sensaciones al tacto dentro de la cabina. También, impresiones de un ensamble correcto y prolijo en la mayoría de las piezas. Sobresale la incorporación de tres pantallas. Una, de 11,9” que funge como panel de instrumentos. Otra, de 14,5” que sirve de centro multimedia. Y una tercera, de 10,9”, ubicada delante de la posición de copiloto o acompañante.

Con puertas y ventanas cerradas, Q5 es ejemplo de lo que se entiende por un vehículo insonorizado. Pocos son los ruidos que invaden la cabina. Incluso en carretera, el trabajo y las vibraciones del bloque de cuatro cilindros y dos litros (201 caballos y 340 Nm) no se transmite a los pasajeros.

El movimiento es fluido y esto se debe a una correcta configuración de la transmisión automática S-tronic —con siete velocidades— que se acopla al bloque turbocargado. El tren motor se complementa con una batería de 48 V; así, la Q5 Sportback es una camioneta híbrida ligera. Suma seis modos de manejo, incluyendo el Dynamic (deportivo), Comfort y Off-road.

No hay que pasar por alto que el SUV mediano de Audi funciona con el sistema quattro con tecnología ultra. Se trata de un sistema de tracción en las cuatro ruedas, el cual se adapta de forma automática e inteligente a las condiciones del camino para regular el movimiento de las ruedas de cada eje.

Los consumos, tan variables como dependientes a condiciones como la altitud, el tipo de combustible, la calidad del mismo, entre otras, se situaron en un rango de entre 35 y 38 kilómetros por galón en la ciudad. En carretera la cifra se estiró a entre 47 y 50 km/gal.

Su paquete de seguridad incluye ocho bolsas de aire, control de crucero adaptativo, asistente de giro, sistemas ABS con EBD, asistente de parada de emergencia, controles de tracción y estabilidad, aviso de salida de carril y frenado de emergencia, entre otros.

Q5 es la experiencia “premium” de Audi en la categoría de SUV medianos. Un producto que satisface a la mayoría de las expectativas que tiene el consumidor sobre este tipo de vehículos. Correcto en la ciudad y adecuado en carretera. Su precio, a febrero de 2026, es de COP 298.000.000.