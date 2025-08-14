Auge de los carros eléctricos: ¿el país tiene la infraestructura para cargarlos?

Bogotá dispone de 138 puntos de carga operados por compañías como Evsy, Enel X, Voltex de Terpel y Celsia. Sectores como Usaquén, Chicó, Chapinero y Ciudad Salitre concentran el 72 % de estos puntos. Foto: Pexels

El auge de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Colombia dejó de ser una proyección y se convirtió en una tendencia concreta. Cada mes más conductores optan por la movilidad eléctrica, y con ellos, aumenta la demanda por una red de recarga que funcione en todo el país.

Los números lo confirman. Un informe conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) registró que para julio de este año se vendieron 1.565 vehículos eléctricos, lo que representó un incremento...