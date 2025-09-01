Aumento de IVA para los carros híbridos: lo que propone la reforma tributaria

Actualmente, los vehículos híbridos están gravados con una tarifa reducida del 5% de IVA. Foto: Audi

Los vehículos híbridos han experimentado un auge en Colombia durante los últimos años. Según cifras de Fenalco, en 2024 se vendieron 42.688 unidades, frente a 9.178 de vehículos eléctricos. Esta diferencia —visible también en la primera mitad de 2025— ha encendido el debate sobre el tratamiento fiscal que reciben los híbridos, en medio de una política nacional que apunta hacia la descarbonización del transporte.

Actualmente, la venta de vehículos híbridos están gravados con una tarifa reducida de 5 % de IVA, muy por debajo de la tarifa plena de 19%, que se aplica a los vehículos tradicionales de combustión interna. Esta exención fue pensada como un incentivo para acelerar la transición hacia tecnologías más limpias.

Sin embargo, el nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que radicó este lunes el Gobierno ante el Congreso propone que los híbridos empiecen a pagar la tarifa general del 19%, al igual que los vehículos convencionales.

¿Por qué se propone este cambio?

A pesar de que los híbridos emiten menos gases contaminantes que los vehículos 100 % a gasolina o diésel, aún dependen de combustibles fósiles. Por ello, el Gobierno los considera una tecnología de transición, útil en el corto plazo, pero insuficiente para lograr los objetivos de cero emisiones netas en el transporte a mediano plazo.

Además, el tratamiento fiscal actual ha generado una brecha de acceso, argumenta el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley. Estudios citados por el Gobierno señalan que los hogares de mayores ingresos son los principales beneficiarios de este incentivo, ya que tienen mayor capacidad económica para adquirir estos vehículos. Así, el beneficio tributario resulta regresivo, favoreciendo desproporcionadamente a quienes menos lo necesitan, y dejando fuera a los segmentos medios y bajos de la población.

El impacto del beneficio en las ventas

La popularidad de los híbridos ha crecido rápidamente, impulsada en parte por el beneficio tributario, como lo reflejan las cifras de Fenalco:

Año Híbridos vendidos Eléctricos vendidos 2023 27.813 3.677 2024 42.688 9.178 2025 (ene-jun) 25.541 7.294

En 2024, los híbridos representaron el 21,2 % del total de vehículos vendidos en el país, mientras que los eléctricos solo llegaron al 4,6 %. Esta brecha evidencia que el incentivo ha favorecido de forma clara a una tecnología que, si bien es más limpia que los motores convencionales, no es libre de emisiones.

El Gobierno plantea que este ajuste en el IVA responde a una visión más estructural de la transición energética. Al eliminar el tratamiento especial para los híbridos, se espera redireccionar recursos y estímulos hacia tecnologías verdaderamente limpias, como los vehículos eléctricos. Según estimaciones de la DIAN, esta medida podría representar un incremento de $146.000 millones en el recaudo fiscal para 2026. Y las cifras crecerían sostenidamente año a año, llegando a unos $185.000 millones para 2030, según cálculos del Minhacienda.

Estos recursos, dice la cartera, serían destinados a financiar infraestructura sostenible, energías renovables y otros proyectos claves contra el cambio climático.