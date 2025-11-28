BMW Z4 dice adiós tras 23 años como un ícono entre los convertibles

Esta edición especial mantiene el motor seis cilindros en línea turbo, que generan 382 caballos de fuerza y 369 lb-ft de torque. Foto: Enes Kucevic Photography

Hay despedidas que pasan casi desapercibidas y otras que buscan dejar una marca antes de bajar el telón. BMW optó por lo segundo para decirle adiós al Z4, un modelo que durante más de dos décadas mantuvo ese espíritu clásico del roadster que muchos todavía celebran. Así nace el BMW Z4 Final Edition, la última oportunidad de verlo salir de fábrica tal como se conoce desde 2002.

Según la marca, esta edición especial tendrá un periodo de fabricación bastante corto: solo estará en marcha entre febrero y abril de 2026, lo que la convierte en una verdadera serie limitada pensada para quienes quieren quedarse con el capítulo final de este ícono.

Un homenaje pensado en los detalles

Para esta edición final, BMW decidió concentrarse en una identidad visual única. El punto de partida es la pintura BMW Individual Frozen Black, un acabado mate que le da al Z4 un aspecto sobrio y permite que sus líneas (con el capó extendido y la parte trasera corta) se lean con mayor claridad.

El toque oscuro continúa con el Shadowline Package, un conjunto de piezas en negro brillante que se aplica en la parrilla, las tomas de aire, los espejos y las salidas de escape. A esto se suma la capota de tela Moonlight Black, que mantiene la misma línea estética. Y, como detalle adicional, las pinzas de freno en color rojo generan un contraste al conjunto.

La edición Final Edition monta rines M Dual-Spoke 800M, con una configuración escalonada: 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero.

Desempeño y dimensiones

En el apartado mecánico no hay mayores novedades, esta edición especial mantiene el motor seis cilindros en línea turbo, que generan 382 caballos de fuerza y 369 lb-ft de torque. Con esta configuración, acelera de 0 a 60 mph en 3.9 segundos con la transmisión automática, mientras que la versión manual marca 4.2 segundos. La velocidad máxima sigue limitada a 155 mph.

En dimensiones, conserva el formato de roadster compacto con 170.7 pulgadas de largo, 51.4 pulgadas de alto y un baúl de 9.9 pies cúbicos. El peso cambia según la transmisión: 3,543 lb para el automático y 3,514 lb para el manual.

Un interior marcado por el detalle

Por dentro también hay un trabajo especial. BMW combina cuero Vernasca con Alcantara, una mezcla que se acompaña de costuras rojas en el tablero, la consola central, las puertas y los asientos. Las alfombras mantienen ese mismo acento y, en los umbrales, una placa recuerda que se trata de la Z4 Final Edition.

En materia de equipamiento, esta versión también viene bien resuelta. Incluye los paquetes Driving Assistance y Premium, que reúnen funciones como monitoreo de punto ciego, alerta de posible colisión frontal, sensores de parqueo, Parking Assistant, Head-Up Display, iluminación ambiental y un sistema de sonido Harman Kardon.

Precio

El precio de esta edición final también apunta a los coleccionistas, pues en el mercado estadounidense se ofrece por USD $77.000, una cifra que deja claro el lugar que BMW quiere darle a este último Z4.

