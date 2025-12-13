¿Cada cuánto se hace la revisión técnico-mecánica y qué pasa si no se aprueba?

Cuando un vehículo entra a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) certificado, pasa por una serie de pruebas diseñadas para confirmar que cumple con los estándares mínimos de seguridad. Foto: Getty Images/Image Source - Photo_Concepts

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La revisión técnico-mecánica sigue siendo uno de esos chequeos que ningún conductor en Colombia puede pasar por alto. Más allá de ser un trámite obligatorio, es la forma en que las autoridades verifican que cada vehículo circule en condiciones seguras y sin exceder los límites de emisiones. En pocas palabras, es un filtro que ayuda a evitar fallas graves en la vía y a reducir el impacto ambiental del parque automotor.

Ahora bien, la periodicidad de esta inspección no es igual para todos. En los carros particulares, la primera revisión llega cuando el vehículo cumple cinco años desde la fecha de matrícula, a partir de ahí, el control se realiza cada año.

En los vehículos de servicio público, el calendario se adelanta: deben presentarse por primera vez a los dos años de matriculados y luego mantener la rutina anual sin falta.

Para los vehículos antiguos, no hay margen de variación, ya que la revisión se exige una vez por año. Y en el caso de las motocicletas, la primera inspección también corresponde a los dos años de matrícula, seguida del mismo ciclo anual que aplica para el resto.

¿Qué se revisa exactamente?

Cuando un vehículo entra a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) certificado, pasa por una serie de pruebas diseñadas para confirmar que cumple con los estándares mínimos de seguridad. El proceso cubre los sistemas más críticos para la conducción.

Entre los puntos que evalúan los técnicos se encuentran:

Frenos, suspensión y dirección , para comprobar que el vehículo responde correctamente en maniobras y frenadas de emergencia.

Sistema eléctrico e iluminación , importantes para la visibilidad y la comunicación con otros actores en la vía.

Estado de las llantas y elementos de seguridad , como cinturones y sistemas de retención.

Niveles de emisiones contaminantes, con el fin de verificar que no superen los límites permitidos.

Le puede interesar: En carretera, ¿cómo adelantar de forma segura y qué está prohibido?

¿Qué ocurre si el vehículo no aprueba la revisión técnico-mecánica?

Si el CDA encuentra anomalías que impiden otorgar el certificado, el propietario recibe un informe detallado con las fallas detectadas y las reparaciones necesarias. Desde ese momento aplican reglas claras:

El vehículo no puede circular legalmente hasta que se corrijan las fallas.

Existe un plazo de 15 días para realizar las reparaciones y acudir nuevamente a una revisión.

Conducir sin el certificado vigente expone al propietario a multas de tránsito, inmovilización del vehículo y sanciones económicas.

Sanciones por no cumplir

Circular sin el certificado de revisión técnico-mecánica vigente representa una infracción grave. La multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), es decir, cerca de COP $712.000 en 2025.

En caso de no portar el SOAT, la sanción es más severa: 30 SMDLV, lo que se traduce en COP $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo y los costos adicionales por grúa y parqueadero.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.