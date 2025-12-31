Caja de cambios: qué es, cómo funciona y lo que todo conductor debe saber

De ella depende que el motor pueda trabajar de forma eficiente, adaptándose a las distintas velocidades, pendientes y condiciones de manejo que se presentan en la vía. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al momento de elegir un carro, es común que la atención se vaya primero al diseño, a las pantallas, a los sistemas de asistencia o al consumo de combustible. Sin embargo, hay un componente que muchas veces pasa desapercibido y que resulta determinante para el comportamiento del vehículo: se trata de la caja de cambios.

De ella depende que el motor pueda trabajar de forma eficiente, adaptándose a las distintas velocidades, pendientes y condiciones de manejo que se presentan en la vía.

Los expertos de Kia definen la caja de cambios como un dispositivo mecánico diseñado para modificar la relación entre la velocidad y el par que entrega el motor. El eje del motor se conecta a uno de los extremos de la caja y, gracias a la disposición interna de sus engranajes, se obtiene una salida específica de torque y velocidad, determinada por la relación de transmisión seleccionada.

Ya en la práctica, la caja de cambios ajusta la relación entre las revoluciones del motor y la velocidad de las ruedas para facilitar el arranque, una aceleración progresiva o la circulación constante sin exigir de más al propulsor. Además, multiplica el torque cuando se necesita mayor fuerza --por ejemplo, al subir una pendiente o mover el vehículo con carga-- y permite que el motor trabaje a menores revoluciones a velocidades altas, buscando un menor consumo de combustible.

Le puede interesar: Mitos y errores en las llantas de moto que pueden comprometer la seguridad vial

Tipos de caja de cambios en los vehículos

Con el tiempo, los fabricantes han desarrollado diferentes tipos de cajas de cambios, cada una adaptada a estilos de conducción y necesidades específicas.

Estas son las principales opciones disponibles:

Transmisión manual

La caja de cambios manual es la clásica y sigue siendo la preferida por quienes disfrutan de un control total sobre el vehículo. Permite seleccionar la marcha deseada mientras se utiliza el pedal de embrague para desacoplar el motor y cambiar de marcha.

Esta modalidad no solo facilita ajustar la velocidad de manera precisa, sino que también ayuda a optimizar el consumo de combustible al poder elegir la marcha más adecuada para cada situación.

Transmisión automática

La transmisión automática ha acompañado a los carros durante casi un siglo. Su origen se remonta a 1920, aunque no fue hasta los años 40 que comenzó a ganar popularidad. Esta innovación surgió para simplificar la conducción, eliminando la necesidad de accionar el embrague, seleccionar la marcha correcta y coordinar las revoluciones del motor y la caja para lograr un cambio suave.

Sin embargo, no todas las transmisiones automáticas son iguales, y Kia destaca los diferentes tipos que existen:

Convertidor de par o transmisión automática tradicional

Estas transmisiones automáticas reemplazan el pedal de embrague con un convertidor de par, que utiliza un acoplamiento lleno de líquido. Aunque su diseño básico se ha mantenido desde su creación, con el tiempo ha recibido mejoras y refinamientos. El convertidor empuja el líquido dentro de una caja sellada llamada impulsor, transfiriendo así la energía del motor al eje de salida de manera suave y continua.

Transmisión de doble embrague (DCT)

Como su nombre indica, esta transmisión utiliza dos embragues: uno para los engranajes pares y otro para los impares. Esto permite preseleccionar la siguiente marcha antes de que se realice el cambio, logrando transiciones más rápidas y suaves que otras transmisiones automáticas. Por eso es especialmente apreciada en carros deportivos o de alto rendimiento.

Transmisión continuamente variable (CVT)

La CVT se distingue por no tener engranajes fijos, en su lugar, utiliza una relación variable que permite que el motor funcione a cualquier velocidad dentro de un rango. Esto optimiza la eficiencia de combustible y, en algunos casos, el rendimiento, ofreciendo una conducción más suave y adaptativa según las necesidades del vehículo.

Transmisión manual automatizada o de un solo embrague

Este tipo de transmisión combina la estructura de una caja manual con la automatización electrónica de los cambios. Mantiene el embrague tradicional, pero los cambios de marcha se realizan de forma automática, sin intervención del conductor. Es una opción intermedia entre la precisión de la caja manual y la comodidad de la automática.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.