¿Cargar el carro eléctrico en casa o en un lugar público? Tiempos y recomendaciones

A medida que los carros eléctricos comienzan a ganar espacio en las calles del país, también aparece una lista creciente de preguntas entre quienes están dando el salto a esta tecnología. Y una de las inquietudes que más se repite tiene que ver con algo tan básico como indispensable: la recarga. ¿Cómo funciona realmente? ¿En qué momento es mejor conectarlo? ¿Cuánto puede tardar?

Si bien cada vehículo eléctrico tiene su propio comportamiento —desde la capacidad de la batería hasta el tipo de cargador que admite— sí hay principios generales que permiten entender el proceso sin complicarse. Conocerlos ayuda a planear mejor los trayectos, optimizar los tiempos y sacarle el mayor provecho a esta nueva forma de movilidad.

¿Cómo se carga un carro eléctrico?

Para muchas personas, el proceso de recargar un vehículo eléctrico parece complejo, pero en realidad es bastante directo. Como explican los especialistas de Volkswagen, lo esencial es contar con un punto de carga adecuado, el conector correcto y el tiempo necesario. A partir de ahí, todo se resume en elegir el tipo de carga que mejor se ajuste a la rutina de cada conductor. Hoy existen tres niveles principales:

Carga nivel 1 (en casa)

Volkswagen señala en su blog que, en algunos modelos, es posible conectar el vehículo directamente a un enchufe doméstico, igual al que se usa para cualquier electrodoméstico. No es la opción más rápida, pero sí la más accesible. Resulta útil para quienes hacen recorridos cortos o pueden dejar el carro cargando durante toda la noche sin afanes.

Eso sí, antes de recurrir a esta modalidad es importante verificar que la instalación eléctrica esté en buenas condiciones y seguir las indicaciones del fabricante.

Carga nivel 2 (en casa)

Este nivel implica instalar un cargador tipo Wallbox, normalmente en el parqueadero de casa o en un espacio privado. Requiere una instalación especializada, pero ofrece una ventaja notable, ya que reduce significativamente los tiempos de recarga.

Es una opción práctica para quienes tienen un punto fijo donde estacionarse a diario. Además, permite aprovechar mejor la noche o los momentos en que el carro no se está usando, logrando una autonomía mayor en pocas horas.

Carga nivel 3 (en espacios públicos)

La carga rápida, o nivel 3, está disponible en varias estaciones públicas y es la alternativa más veloz que se puede encontrar hoy. Permite recuperar buena parte de la batería en un tiempo corto, lo que la vuelve ideal para viajes largos o emergencias.

Sin embargo, no todos los carros eléctricos están preparados para este sistema, así que conviene revisar las especificaciones del fabricante antes de conectarlo a un cargador rápido.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse un carro eléctrico?

El tiempo de recarga es una de las preguntas más frecuentes entre quienes están empezando a familiarizarse con esta tecnología. Y, como explican los especialistas de Volkswagen, no existe una sola respuesta, porque intervienen varios factores: el tipo de cargador, la capacidad de la batería y el modelo del vehículo, entre otros. Aun así, hay referencias que permiten hacerse una idea bastante realista de los tiempos.

Con carga nivel 1, es decir, conectándolo a un enchufe doméstico de 120 voltios, una recarga completa puede tomar entre 8 y 16 horas. Este rango depende del porcentaje de batería con el que se inicia el proceso y del consumo energético del vehículo.

Con carga nivel 2, usando un cargador tipo Wallbox de 220 voltios, el panorama mejora de manera notable: la mayoría de modelos necesitan entre 4 y 8 horas para alcanzar una carga completa.

Con carga rápida o nivel 3, disponible en estaciones públicas, es posible recuperar hasta el 80 % de la batería en unos 30 a 60 minutos. Sin embargo, este tiempo puede variar de acuerdo con el modelo del carro, el estado de la batería y la potencia del punto de carga.

Buenas prácticas para cargar un carro eléctrico

Aprovechar cada recarga no solo mejora la experiencia de uso, sino que también ayuda a preservar la vida útil de la batería y a hacer un consumo más eficiente de la energía. Aunque cada vehículo tiene sus propias recomendaciones, hay hábitos sencillos que marcan una diferencia real en el día a día:

Cargar con frecuencia, pero sin obsesionarse con llegar al 100 %. Lo más saludable para la batería suele ser mantenerla entre el 20 % y el 80 %. Buscar lugares con sombra o temperatura estable. Planear los trayectos con algo de anticipación. Usar cargadores seguros y compatibles. Revisar la instalación de la casa si se carga a diario.

