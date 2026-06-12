CasaToro inaugura la primera vitrina Ford Signature 2.0 en Colombia

Más que una renovación de imagen, el nuevo espacio redefine la experiencia de compra y servicio automotriz, poniendo a las personas en el centro de cada interacción. Foto: Cortesía

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En un evento exclusivo que reunió a directivos, colaboradores e invitados especiales, CasaToro presentó oficialmente la primera vitrina Ford Signature 2.0 en Colombia. El espacio, ubicado en su concesionario de la Avenida 68, en el occidente de Bogotá, marca un hito en la historia de la compañía y establece un nuevo referente para la industria automotriz nacional en materia de experiencia al cliente.

El nuevo espacio incorpora directrices de diseño que transforman cada zona del concesionario: desde la sala de exposición y las áreas de atención personalizada hasta los ambientes de espera y los puntos de servicio. Entre los elementos que distinguen la vitrina Signature 2.0 se destacan estaciones de café integradas, salas privadas con tecnología de personalización de vehículos, pantallas de experiencia de marca y una arquitectura de espacios que elimina la transaccionalidad tradicional para dar paso a un vínculo genuino entre asesor y cliente. Todo el entorno fue concebido para que el visitante no sienta que viene a “comprar un carro”, sino a vivir una experiencia única.

“Ford Signature 2.0 llega a CasaToro con un enfoque centrado en el cliente. Queremos que cada visita sea una experiencia memorable, donde las personas se sientan protagonistas y descubran que adquirir un Ford es el inicio de una relación de largo plazo”, asegura Camilo Bernal Noguera, gerente de concesionarios de CasaToro Ford.

Ford Signature 2.0 es mucho más que una renovación estética: representa una transformación profunda en la manera en que Ford se relaciona con sus clientes y colaboradores, mediante un concepto adaptado a las necesidades del mercado colombiano.

“Es una inversión a futuro: una inversión para Ford y una inversión para CasaToro. Gracias por representarnos como marca y por acompañarnos en este proceso. Este proyecto ya hace parte de la historia de Ford en Colombia”, afirma José Llanos, director general de Ford Motor Company Colombia.

Este nuevo concepto convierte cada visita al punto de venta en una experiencia memorable, centrada en el cliente, dentro de un entorno inmersivo diseñado para promover la interacción y fortalecer las relaciones de largo plazo.

La trayectoria de CasaToro como comercializadora de Ford tiene raíces profundas en la historia empresarial colombiana. Desde 1934, la compañía ha sido protagonista en la construcción de la presencia y la reputación de la marca en el país. Hoy, con más de nueve décadas de trayectoria, la inauguración de la primera vitrina Signature 2.0 reafirma su apuesta por el futuro, la innovación y la excelencia en el servicio.

El concepto Signature 2.0 tiene como objetivo central impactar positivamente la experiencia tanto del cliente como del colaborador. Cada espacio fue diseñado con una razón de ser que facilita la interacción, genera confianza y potencia la productividad del equipo comercial. Los asesores encuentran en el nuevo entorno las herramientas y el ambiente adecuados para brindar una asesoría personalizada de alto nivel, mientras que los clientes experimentan un proceso de compra más fluido, informado y satisfactorio.

Bogotá, como principal mercado automotor del país, representa el escenario ideal para el estreno del concepto Signature 2.0. La Avenida 68 es una de las arterias de mayor tráfico vehicular y actividad comercial de la capital, lo que convierte a este concesionario en una vitrina estratégica. CasaToro ha señalado que este primer espacio será el modelo y la referencia para la expansión del estándar Signature 2.0 a otros puntos de venta del país, en un proceso gradual que busca elevar la experiencia del cliente en cada ciudad donde opera.

CasaToro reafirma con este hito su compromiso con la innovación, el desarrollo de la industria automotriz colombiana y la construcción de relaciones de confianza de largo plazo con sus clientes. La inauguración de la primera vitrina Ford Signature 2.0 en Colombia no es solo la apertura de un espacio renovado: es la materialización de una visión centrada en las personas y en el futuro de la movilidad en el país.