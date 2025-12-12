Chery cierra 2025 como una de las marcas de mayor crecimiento en Colombia

El desempeño del iCAR 03 ha sido especialmente relevante, con más de 1.800 unidades vendidas en tan solo unos meses. Foto: Chery

El mercado automotor colombiano vivió en 2025 una transformación notable marcada por el avance de las marcas de origen chino, un fenómeno que algunos analistas ya denominan “el año de los dragones”. En este escenario, Chery se posicionó como una de las grandes revelaciones del sector, al registrar el mayor crecimiento porcentual del año y ubicarse entre las 12 marcas más vendidas del país en noviembre.

Desde su llegada en agosto de 2024, la marca ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido. Entre enero y noviembre de 2025, Chery mostró un impulso comercial sobresaliente, especialmente hacia el cierre del año. En octubre registró un aumento del 321% frente al mismo mes de 2024, convirtiéndose en la marca de mayor crecimiento del mercado. En noviembre, el desempeño fue aún más contundente con un alza interanual del 401 %, pasando de 70 a 351 unidades vendidas y ascendiendo al puesto 12 del ranking mensual.

A la fecha, más de 2.000 vehículos Chery circulan en el territorio nacional, apenas un año después del inicio formal de operaciones. Tras el éxito reciente obtenido en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, la compañía proyecta cerrar el primer trimestre de 2026 con un parque automotor acumulado superior a las 3.000 unidades.

Este avance ha sido posible gracias a una inversión superior a USD 55 millones realizada por el Grupo Vardí, representante oficial de Chery en Colombia. La marca ha logrado una cobertura nacional superior al 90 %, con 16 vitrinas y talleres autorizados en funcionamiento y la meta de finalizar el año con al menos 20 concesionarios activos. Esta red, sin precedentes para una marca recién llegada en la última década, ha generado más de 350 empleos locales y ha impulsado el desarrollo del sector automotor.

Éxito contundente en el Salón del Automóvil 2025

Uno de los hitos más destacados del año fue la participación de Chery en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025, donde superó ampliamente las expectativas al vender 708 vehículos en solo diez días y captar más de 5.000 prospectos, un incremento del 170 % frente al desempeño obtenido en 2024. Su presencia incluyó tres stands de alto impacto, una experiencia inmersiva de marca y un enfoque centrado en la sostenibilidad y la innovación.

El iCAR 03, SUV compacto totalmente eléctrico, fue el protagonista indiscutible del evento gracias a su diseño innovador, la opción de tracción iWD (4x4) y su universo de personalización TERRA. Asimismo, la nueva línea de SUVs híbridos Chery Super Hybrid (CSH) —incluyendo las renovadas TIGGO 7 y TIGGO 8, y la nueva TIGGO 9 con versión 4x4— generó gran interés entre los asistentes.

Liderazgo en movilidad sostenible

Una de las claves del crecimiento de Chery ha sido su apuesta estratégica por la movilidad sostenible. La marca es una de las pocas en Colombia con un portafolio completo de nuevas energías, que incluye vehículos MHEV, HEV, PHEV y EV.

Entre enero y noviembre de 2025, antes de su exhibición en el Salón, la marca matriculó 845 vehículos electrificados, cifra que la ubica entre las más dinámicas en este segmento. El desempeño del iCAR 03 ha sido especialmente relevante, con más de 1.800 unidades vendidas en tan solo unos meses, consolidándose como un referente del mercado eléctrico.

Expectativas para 2026

Mirando hacia 2026, Chery proyecta mantener su ritmo de expansión con nuevas aperturas, lanzamientos y una estrategia orientada a reforzar su liderazgo en movilidad sostenible. La marca continuará fortaleciendo su presencia en ciudades clave y ampliando su oferta de vehículos electrificados, respondiendo a una demanda creciente en el país.

David Huertas, director Comercial y Red de Chery Colombia, dijo: “El desempeño de Chery en Colombia durante este año ha sido extraordinario, no solo en términos de crecimiento comercial, sino también por la conexión inmediata con los consumidores. Nuestra propuesta, centrada en tecnología limpia, diseño vanguardista y un respaldo confiable, ha encontrado un terreno sólido en el país. Estamos orgullosos de haber superado hitos tan importantes en tan poco tiempo y, sobre todo, de contribuir al impulso de la movilidad sostenible”.