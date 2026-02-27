Chery presentó su estrategia 2026 en Colombia: nuevos híbridos, eléctricos y aliados

Chery participa en el mercado colombiano en cada uno de los niveles de electrificación disponibles a nivel local. Foto: Chery

Chery, la marca de automóviles líderes en vehículos de nuevas tecnologías, presentó su visión estratégica para el 2026. El fabricante señaló que avanzará en las tecnologías híbridas y electrificadas, fortaleciendo su rol en la industria global enfocándose en la innovación tecnológica y el desarrollo inteligente.

Su estrategia centrada en electrificación, inteligencia artificial y movilidad inteligente, integra soluciones que van más allá del vehículo y tienen como objetivo transformar la relación entre tecnología y ciudad.

De esta forma Chery se ha consolidado como un actor importante en el desarrollo tecnológico dentro de la industria automotriz en todo el mundo. En Colombia, este papel global se ha visto reflejado desde la llegada de la marca al país, ubicándose como un líder en nuevas tecnologías.

Nuevos productos y expansión en Colombia

Chery participa en el mercado colombiano en cada uno de los niveles de electrificación disponibles a nivel local. Es decir, el fabricante ofrece vehículos híbridos ligeros (MHEV), híbridos completos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y 100 % eléctricos (EV).

Recientemente la firma afirmó que sumará un vehículo con la tecnología de rango extendido (REEV) en el país. Así mismo, señaló que expandirá su familia de productos Chery Super Hybrid (CSH) y presentará un SUV eléctrico por debajo de los COP 90.000.000.

Un punto clave en la operación de Chery en Colombia es su expansión estratégica en el territorio nacional. Su meta es superar las 20 vitrinas, lo que incluiría seis nuevos puntos en Bogotá.

Como parte de este proceso, la marca suma a Autonal como nuevo concesionario en la capital y a Colegas en Pasto, integrándose a una red de socios estratégicos conformada por Vardí, Andinautos (Grupo Caminos), Autoland, Ruedalar (Grupo Campesa), Vehicosta (Grupo Country Motors), Autolima (Grupo Coltolima) y Grupo GranAuto.

“En 2026, Chery Colombia apuesta por una movilidad inteligente y accesible, respondiendo a la rápida evolución del mercado colombiano hacia soluciones híbridas y eléctricas con autonomías extendidas, precios estratégicamente ajustados y un sólido respaldo postventa gracias a nuestra amplia red de aliados. Estamos haciendo tangible la tecnología y convirtiendo lo aspiracional en una decisión real para más colombianos”, dijo David Huertas, director comercial de Chery Colombia.

De hecho, la firma construyó una plataforma global de innovación, que se enfoca en electrificación, eficiencia y desarrollo tecnológico propio. Ejemplos de esto son el robot humanoide AIMOGA, impulsado por inteligencia artificial, que hace parte del ecosistema tecnológico de Chery y demuestra que su visión va más allá del automóvil.

No hay que pasar por alto que Chery presentó a Daniela Álvarez como nueva embajadora de la marca. Su historia de resiliencia, disciplina y evolución personal conecta con la visión del fabricante de consolidarse como una marca enfocada en innovación, transformación y movilidad con propósito.

“Estamos construyendo una marca sostenible en el tiempo, respaldada por la capacidad global de innovación del Grupo Chery y con una visión clara de liderazgo en nuevas energías para Colombia”, concluyó Huertas.