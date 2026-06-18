Chery Tiggo 9 en Colombia: prueba del SUV híbrido enchufable con hasta 1.400 km de autonomía

Chery Tiggo 9 híbrido enchufable en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

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El tamaño. La potencia. El equipo. Tiggo 9 es un cúmulo de intenciones. Es mucho de todo. Reúne, en su mayoría, las novedades de una industria que cada vez equipa más y más electrónica. Algo, claro, que parte desde su concepción. Desde su corazón. Desde su tecnología de propulsión. Esa que lo convierte en un híbrido enchufable: un “súper híbrido”, según la marca.

Es el buque insignia de Chery. Tiene tres filas de asientos —para hasta siete pasajeros. La cima de su portafolio y por eso la marca china sumó —y sumó— tecnología. Tecnología para conectarse con sus usuarios por medio de su pantalla táctil y multimedia de 15,6 pulgadas. Tecnología para hacer su espacio más ameno incluyendo calefacción, ventilación e incluso masajes en los asientos delanteros.

Y más. Incorporó calefacción también a la segunda fila, 14 altavoces firmados por Sony, asistente de voz personal, un panel de instrumentos de 10,25”, comunicación inalámbrica con Android Auto y Apple y como una muestra de atención al detalle, un punto de carga inalámbrico de 50W —para celulares— que ostenta una ventilación dispuesta a evitar al enemigo número uno de las baterías de litio: el calor.

Hay de todo. Es probable que quien lo compre termine de descubrir al Tiggo 9 meses después de estrenarlo. Posiblemente uno de los productos más difíciles de describir del mercado, por lo menos para quienes se dedican a generar contenido en el sector exponiendo sus especificaciones, la famosa “ficha”. Por suerte en este caso brilla la subjetividad, por momentos adornada con adjetivos, pero siempre intentando ser fiel a la experiencia: lo que deja, lo que genera, lo que expresan los carros que llegan al país.

ADN Chery

Esta composición inicia con grandes parrillas frontales dotadas de pequeños diamantes que parecen caer mientras rodean el logo del fabricante. Adelante, faros delgados y alargados. Atrás, faros delgados y alargados. El contraste con la imponente parrilla. Y la silueta, digamos, convencional. Lo más mesurado de su diseño.

Tiggo 9 es continuista con la propuesta visual de Chery —salvo en modelos como iCar 03 y EQ7, por supuesto. Reúne la idea estética, la silueta, de líneas como las Tiggo 7 y Tiggo 8, pero para este caso la idea se materializó en un vehículo con una longitud de 4.910 mm de largo, 1.925 mm de ancho y una altura de 1.741 mm.

Quizá, lo más llamativo de su imagen exterior. El punto que resalta y por momentos parece contrastar con el carro es el diseño de sus rines. Tienen 20”, de aleación bitono y con un sinfín de radios que por momentos parecen dejar poco caucho a la rueda de especificación 245/50 r20.

Adentro, armonía. Sí, aunque Chery incluyó en el Tiggo 9 multiples tecnologías, también logró una armonía visual entre cada una de ellas y sus botones, tanto físicos como digitales, compartimientos, pantallas, luces, entre otros.

La cabina transmite prolijidad en su construcción. La mayoría de los materiales en el habitáculo son suaves al tacto, y cuando se golpean suavemente no producen ningún ruido que genere una impresión de que esté hueco o de que se trate de un material delgado o ligero —de hecho, el Chery Tiggo 9 pesa 2.233 kilogramos.

La experiencia

Primero, la auditiva. Resalta la correcta insonorización del vehículo. Pocos ruidos exteriores o del tren motor invaden la cabina. Ahora bien, la unidad de prueba, base de este texto, presentó un particular ruido —de origen no establecido— en la parte posterior al asiento del conductor. Aún así, el balance de sonido de su sistema multimedia parece bien calibrado y entrega una experiencia envolvente.

Ahora bien, esa alta densidad de asistencias, tecnologías y opciones de configuración se concentran en un centro multimedia que requiere días de familiazación para sus usuarios. No brilla por ser intuitivo y reúne funciones tan básicas como necesarias, tales como el ajuste de espejos y calibración del frenado regenerativo —que es leve, de difícil percepción, aún en su nivel más alto.

Al volante, resalta la reactividad del pedal derecho. Pocos productos con más de dos toneladas de peso son tan sensibles al acelerador. Esto facilita adelantos y se alimenta de la configuración motriz de un vehículo híbrido enchufable CHS (Chery Super Hybrid), dotado de un motor a gasolina de 1.5 litros y tres eléctricos que le permiten entregar hasta 422 caballos de potencia y 580 Nm de torque. Se acopla a una caja automática tipo Dedicated Hybrid Transmission.

Su batería, de 34,46 kWh promete una autonomía en modo eléctrico —el carro se puede manejar en modo híbrido, eléctrico o solo a gasolina— de unos 140 kilómetros. Según la marca, con el tanque lleno y batería cargada al 100 %, el Tiggo 9 ofrece una autonomía de hasta 1.400 km. Durante la prueba, el panel indicó un consumo, solo de combustible, de 58 km/galón en ciudad.

Antes de finalizar, uno de sus pilares: el Tiggo 9 incluye asistencias a la conducción y equipo de seguridad como frenado autónomo de emergencia, alerta de salida de carril, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, sistema inteligente de evasión, ocho bolsas de aire, cámara de visión de 540°, EPB, ESP, sensores de proximidad tanto delanteros como traseros, entre otros.

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Chery Tiggo 9 tiene una respuesta a cada pregunta que pueda hacer un potencial cliente de un SUV familiar con siete plazas y un presupuesto de COP 211.000.000. Un vehículo líder en equipo y que ofrece las bondades al volante de un eléctrico y la economía en combustible de un híbrido.