China evalúa prohibir manijas retráctiles: ¿realmente son seguras estas puertas?

El Tesla Model S, lanzado en 2012, fue pionero en incorporar estas manijas como parte de un sistema aerodinámico y futurista. Foto: @Tesla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) abrió el debate sobre la seguridad de las manijas de puertas en los carros, al publicar un borrador de normas obligatorias que busca regular los diseños electrónicos y retráctiles. La propuesta, denominada “Requisitos técnicos para la seguridad de las manijas de las puertas de los automóviles”, fue divulgada el 24 de septiembre y estará en consulta pública hasta el 22 de noviembre de 2025.

El documento explica que el objetivo es establecer criterios básicos de seguridad que orienten a los fabricantes en la mejora del diseño de las manijas y en la protección general de los ocupantes de los vehículos. Se trata de un paso regulatorio que responde a la creciente popularidad de este tipo de soluciones, pero también a los riesgos que han empezado a evidenciarse en su uso cotidiano.

El Tesla Model S, lanzado en 2012, fue pionero en incorporar manijas abatibles electrónicamente como parte de un sistema aerodinámico y futurista que pronto marcó tendencia en la industria. Su diseño enrasado con la carrocería, junto con la activación automática, se convirtió en un símbolo de sofisticación tecnológica replicado por distintas marcas.

No obstante, lo que en un principio fue un avance en términos de estética y eficiencia, hoy se enfrenta a serias críticas. Al depender por completo de motores eléctricos y software, estos mecanismos pueden fallar en situaciones de emergencia. Un corte de energía o un error de sistema podría impedir que los pasajeros salgan del vehículo, aumentando el riesgo en caso de accidente.

Pruebas recientes del sistema de evaluación de seguridad vehicular en China confirmaron las preocupaciones: solo el 67 % de los vehículos con manijas retráctiles logró abrir sus puertas correctamente en condiciones de ensayo. A esto se suman incidentes reales reportados en el país, como bloqueos por congelamiento en climas extremos o fallas eléctricas que dejaron las puertas inaccesibles.

Le puede interesar: Tipos de bolsas de aire en los carros y su importancia para la seguridad

Los puntos del proyecto

El borrador presentado por el MIIT no solo abre un debate, también establece con precisión los requisitos que deberán cumplir los fabricantes en caso de ser aprobados. El documento insiste en la necesidad de mantener mecanismos mecánicos de respaldo, aun cuando el diseño privilegie la electrónica o la automatización.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

Liberación mecánica obligatoria: cada puerta, con excepción del baúl, deberá contar con una manija externa capaz de abrirse de manera manual.

Accesibilidad en emergencias: en situaciones que impliquen riesgos térmicos de la batería, todas las puertas laterales no involucradas en la colisión deberán poder abrirse sin necesidad de herramientas.

Espacio de operación mínimo: las manijas externas deberán ofrecer un área de agarre de al menos 60 mm × 20 mm × 25 mm, garantizando una manipulación adecuada independientemente de su posición.

Manijas internas de respaldo: cada puerta deberá incorporar un sistema mecánico que permita abrirse desde el interior sin herramientas, incluso cuando existan manijas eléctricas.

Ubicación e identificación: las manijas internas deberán ser visibles, fáciles de identificar y estar ubicadas a menos de 300 mm de los bordes de la puerta, dentro de zonas previamente definidas en relación con los asientos.

En entrevista con el diario chino CNAutoNews, Rong Hui, subdirector del Instituto de Investigación de Normalización Automotriz de China, destacó que la elaboración del borrador se apoyó en una investigación amplia en la que participaron más de 20 empresas y 63 modelos de vehículos. El funcionario recalcó que el propósito fue abordar las dificultades prácticas de la industria y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio entre innovación tecnológica y seguridad.

“Con el avance de la electrificación automotriz, las manijas ocultas eléctricas se han adoptado de manera generalizada, lo que ha derivado en una gran diversidad de métodos de operación y estructuras”, señaló Rong.

El trabajo del MIIT incluyó el análisis de configuraciones en más de 230 modelos y pruebas de validación en al menos 20 vehículos. Además, más de 100 actores del sector (entre fabricantes, proveedores de autopartes y laboratorios de ensayo, tanto nacionales como internacionales) participaron en el desarrollo de la propuesta.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.